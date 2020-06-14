Robin Wright ile Clement Giraudet Malibu'da tatil yapıyor

House of Cards dizisinin yıldızı Robin Wright ile eşi Clement Giraudet, sosyal izolasyon döneminin bitmesiyle soluğu Malibu plajlarında aldı. Tatilde bol bol sörf yapan çift, denizde romantik dakikalar da yaşadı.

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14.06.2020 - 15:52

Oyuncu Robin Wright ile iki yıl önce evlendiği iş insanı Clement Giraudet, karantina döneminin bitmesiyle Malibu'da tatile başladı.

Çift, bir yandan denizin keyfini çıkarırken bir yandan da romantik anlar yaşadı.

Sörf kıyafetlerini giyen Wright ve Giraudet bir süre sörf yaptı.

Çift dinlenmek için zaman zaman denizin üstünde sohbete daldı.

Deniz üstündeki romantik anları da objektiflere yansıdı.

Daha sonra sahile dönen Robin Wright ile Clement Giraudet mayolarını giyip güneşin keyfini çıkardı.

54 yaşındaki Robin Wright, 1996 yılında Sean Penn ile nikah masasına oturmuştu. 2010 yılında yollarını ayıran Penn ve Wright'ın bu evlilikten Hopper Jack ve Dylan Penn adında iki çocuğu dünyaya geldi.

Wright, Penn ile boşandıktan sonra 2018 yılında Clement Giraudet ile yeniden evlendi.

İşte ünlü çiftin tatilinden yansıyanlar...