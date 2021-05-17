Robin Wright ücret eşitsizliği hakkında konuştu: Oscar ödülü bahane edildi

Erkek başrollerin daha fazla ücret aldığını savunan Robin Wright, kendisine Kevin Spacey'den daha az para vermek için sunulan bahaneyi dile getirdi. Oscar ödülü olmamasının bahane edildiğini vurgulayan Wright, "Kim daha popülerse ona daha fazla ödeme yapıldığını öğrendim" dedi.

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17.05.2021 - 17:20

Independent Türkçe'nin The Telegraph'tan aktardığına göre; Robin Wright, ücret eşitliği hakkında açıklamalarda bulundu. Wright, stüdyo patronlarının House of Cards dizisinde kendisine Kevin Spacey'den daha az ödeme yapmak için sunduğu bahaneyi açıkladı.







Wright, şu ifadeleri kullandı: "Kim daha popülerse ona daha fazla ödeme yapıldığını öğrendim. Ve 'Tamam, anlaşılabilir' diye düşündüm ama biraz araştırdıktan sonra döndüm ve 'Aslında algoritmalar bunu söylüyor, öyleyse yeniden soruyorum neden aynı miktarı almıyorum?' dedim. Ve cevabın ne olduğunu biliyor musunuz? 'Pekala, hiç Akademi Ödülü kazanmadın'."







Ödemeyle ilgili aynı durumun bugün de gerçekleşeceğine inanıp inanmadığı sorulan Wright, "Bana söylenenlere inanabilir miyim hâlâ bilmiyorum. Burası hâlâ bir erkek dünyası çünkü başrolü paylaştığınız erkek oyuncuyla aynı ücreti aldığınızı ifade ederken gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor olabilirler. Dolayısıyla bu değişecek şeyler listesinde tepede yer alıyor" dedi.







Wright şimdiye kadar hiçbir Oscar ödülüne aday gösterilmezken Spacey'nin iki Oscar'ı bulunuyor.







Daha önce Robin Wright, adı taciz iddialarına karışan Kevin Spacey için, “İnsanların değiştiğine, kendilerini yenilediğine ve bir şansı daha hak ettiklerine inanırım” diyerek rol arkadaşını savunmuştu.

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