Robin Wright'a çekim öncesi corona virüs testi

25.08.2020 - 07:25
House of Cards dizisinin yıldızı Robin Wright, Los Angeles’ta corona virüs testi yaptırırken objektiflere yansıdı.
54 yaşındaki Amerikalı oyuncuya, stüdyoya girmeden önce test yapıldı.
Wright, çekimlere dönmeden önce eşi Clement Giraudet ile Malibu plajlarında tatildeyken görüntülenmişti.
Wright, 1996 yılında Sean Penn ile nikah masasına oturmuştu. 2010 yılında yollarını ayıran Penn ve Wright'ın bu evlilikten Hopper Jack ve Dylan Penn adında iki çocuğu dünyaya geldi.
Wright, ekim ayında vizyona girmesi planlanan yeni devam filmi Wonder Woman 1984'te Antiope rolüyle yeniden seyirci karşısına çıkacak.