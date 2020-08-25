Robin Wright'a çekim öncesi corona virüs testi

House of Cards dizisinin yıldızı Robin Wright, stüdyoya girmeden önce corona virüs testi yaptırırken görüntülendi.

25.08.2020 - 07:25

Robin Wright'a çekim öncesi corona virüs testi - 1

House of Cards dizisinin yıldızı Robin Wright, Los Angeles’ta corona virüs testi yaptırırken objektiflere yansıdı.

Robin Wright'a çekim öncesi corona virüs testi - 2

54 yaşındaki Amerikalı oyuncuya, stüdyoya girmeden önce test yapıldı.

Robin Wright'a çekim öncesi corona virüs testi - 3

Wright, çekimlere dönmeden önce eşi Clement Giraudet ile Malibu plajlarında tatildeyken görüntülenmişti.

Robin Wright'a çekim öncesi corona virüs testi - 4

Wright, 1996 yılında Sean Penn ile nikah masasına oturmuştu. 2010 yılında yollarını ayıran Penn ve Wright'ın bu evlilikten Hopper Jack ve Dylan Penn adında iki çocuğu dünyaya geldi.

Robin Wright'a çekim öncesi corona virüs testi - 5

Wright, ekim ayında vizyona girmesi planlanan yeni devam filmi Wonder Woman 1984'te Antiope rolüyle yeniden seyirci karşısına çıkacak.

Robin Wright'a çekim öncesi corona virüs testi - 6
Robin Wright'a çekim öncesi corona virüs testi - 7

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