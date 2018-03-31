Robot Sophia, kur yapan Will Smith'i reddetti

Ünlü aktör Will Smith, robot Sophia ile sohbet etti. Smith, kendi Youtube kanalında yayımlanan videoda tüm çabasına rağmen Sophia’yı etkilemeyi başaramadı
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Suudi Arabistan’ın vatandaşlık verdiği insansı Robot Sophia
’nın, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Will Smith
ile baş başa sohbeti büyük ilgi gördü.
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49 yaşındaki aktörün Youtube kanalında yayımlanan videoda Sophia rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
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21 yıllık evli Hollywood yıldızının flört ‘taktiklerini’ demode bulan Sophia, videonun başında Smith’in uzattığı kadehi geri çevirdi.
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Sophia, ufak şakalar yaparak ortamı ısıtmayı deneyen ünlü oyuncuyu “Şaka yapmak, akıl dışı bir insan davranışıdır” diyerek yanıtladı.
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Smith, “Robotların en sevdiği müzik türü ağır metaldir” diyerek Sophia’yı güldürmeye çalışsa da yapay zeka ile donatılmış robotun esneyen ve uyuyor taklidi yapan suratıyla karşılaştı.
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Ardından Sophia “Robotlar metalden değil; daha çok silikon, plastik ve karbon fiberden üretilir” diyerek ünlü oyuncuyu düzeltmeyi de ihmal etmedi.
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Türkiye’ye ilk kez 19 Nisan’da gelecek olan Sophia, 5’incisi düzenlenecek Marketing Meetup
’a konuk olacak.
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