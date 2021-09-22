Rock’n Roll kralı Elvis Presley casus muydu?

Müziğin efsanevi sesi Elvis Presley’nin, Vietnam Savaşı’na karşı çıkan Beatles’ın üyesi John Lennon’u gözetleyerek ABD eski Başkanı Nixon’a rapor verdiği iddia edildi.

22.09.2021 - 07:17

Rock’n Roll kralı Elvis Presley casus muydu? - 1
İngiliz müzik sunucusu Bob Harris, ABDeski  Başkanı Richard Nixon’ın iktidarı sırasında, Rock’n Roll kralı olarak bilinen müziğin efsanevi sesi Elvis Presley’e casusluk yaptırdığını iddia etti. Harris, Nixon’ın 1970’li yıllarda Elvis Presley’den ünlü İngiliz müzik grubu Beatles’ın üyesi olan John Lennon’ı gözetlemesini istediğini öne sürdü. Rockonteurs adlı radyo programında konuşan Harris, Vietnam Savaşı karşıtı görüşleri nedeniyle John Lennon’dan nefret eden Nixon’ın Elvis Presley’den New York’ta yaşarken kendisi için casusluk yapmasını istediğini söyledi.

Rock’n Roll kralı Elvis Presley casus muydu? - 2
Lennon’ın bir dönem telefonunun dinlendiğini ve her yerde takip edildiğini söylediğine dikkat çeken Harris, “Takip edildiğini açıkladığında bunlar kulağa Lennon’ın hayal gücünün bir ürünü gibi geldi ama doğruydu” dedi.
Rock’n Roll kralı Elvis Presley casus muydu? - 3
Harris, John Lennon’ın New York’ta kapana kısıldığını ve ülkesi İngiltere’ye dönerse Nixon nedeniyle bir daha ABD’ye dönemeyeceğini bildiğini de belirtti.
Rock’n Roll kralı Elvis Presley casus muydu? - 4

Nixon’ın Elvis Presley ile çok yakın arkadaş olduğunu vurgulayan Harris, “Nixon, Presley’den Lennon hakkında toplayabildiği kadar çok bilgi toplamasını istemişti” dedi.

Rock’n Roll kralı Elvis Presley casus muydu? - 5

Harris, Presley’nin 1965’te Los Angeles’ta Lennon ile ilk kez bir araya geldiğinde, ondan ilk görüşte nefret ettiğini belirterek ilişkilerinin küskün bir rekabete dönüştüğünü ifade etti.

Rock’n Roll kralı Elvis Presley casus muydu? - 6

Harris, “Lennon için bu, çok hayal kırıklığı yaratan bir durumdu, çünkü Presley’nin şarkılarını çok seviyordu, ancak onun sağcı güneyli bir bağnaz olduğunu keşfetmek onun için büyük bir şoktu” dedi. Harris, bu nedenle Presley’nin Lennon için casusluk yapmayı kabul ettiğini söyledi. Elvis Presley 1977’de, Nixon 1994’te öldü. John Lennon ise 1980’de New York’ta öldürüldü.

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