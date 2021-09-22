Rock’n Roll kralı Elvis Presley casus muydu?

22.09.2021 - 07:17
Nixon’ın Elvis Presley ile çok yakın arkadaş olduğunu vurgulayan Harris, “Nixon, Presley’den Lennon hakkında toplayabildiği kadar çok bilgi toplamasını istemişti” dedi.
Harris, Presley’nin 1965’te Los Angeles’ta Lennon ile ilk kez bir araya geldiğinde, ondan ilk görüşte nefret ettiğini belirterek ilişkilerinin küskün bir rekabete dönüştüğünü ifade etti.
Harris, “Lennon için bu, çok hayal kırıklığı yaratan bir durumdu, çünkü Presley’nin şarkılarını çok seviyordu, ancak onun sağcı güneyli bir bağnaz olduğunu keşfetmek onun için büyük bir şoktu” dedi. Harris, bu nedenle Presley’nin Lennon için casusluk yapmayı kabul ettiğini söyledi. Elvis Presley 1977’de, Nixon 1994’te öldü. John Lennon ise 1980’de New York’ta öldürüldü.