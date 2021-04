Rod Stewart ikonik saçını mayoneze borçlu

Selena Gomez Genç şarkıcının gittiği her yere bir 'Ter Yatağı' taşıdığını biliyor muydunuz? Turnede bile bu uygulamadan vazgeçmeyen Selena, 45 dakika boyunca ter yatağında yatarak vücudundaki toksinlerden arınıyor. Bu uygulamanın cilt dokusunu yenilerken vücudu incelttiği de söyleniyor.

Jennifer Lopez Jennifer Lopez'in bakım rutinindeki farklılık yıldızın ekstravagan yaşam tarzından geliyor. Yüz için üretilen ve 60 mililitresi 1000 TL gibi bir fiyata satılan kült La Mer The Creme, güzel şarkıcının aynı zamanda vücut nemlendiricisi.

Nicole Kidman Nicole Kidman'ın her daim parlak ve sıcak saçlarının rengini nasıl taze tutuyor? Güzel oyuncunun sırrı, duş aldıktan sonra saçlarını son kez durularken kızılcık suyu kullanması.