Rod Stewart plajda tek başına karantinada

50 yılı aşkın sanat hayatında başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede başarı elde eden şarkıları ve albümleri bulunan Stewart’ın en bilinen şarkıları, Maggie May, You Wear It Well, Hot Legs, Da Ya Think I'm Sexy?, Forever Young ve Have You Ever Seen The Rain olarak müzik tarihine geçti.