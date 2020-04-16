Rod Stewart plajda tek başına karantinada

ntv.com.tr 16.04.2020 - 12:44
Ünlü şarkıcı Rod Stewart, corona virüs salgınında zamanını tek başına plajda geçiriyor.
75 yaşındaki İngiliz müzisyen, ABD’nin Florida eyaletindeki West Palm Beach bölgesinde sahilde güneşlenirken görüntülendi.
Herkesin evde izolasyonu sağlamak için sokağa çıkmamaya özen gösterdiği günlerde Stewart’ın plajda tek başına olması dikkat çekti.
Stewart, geçen hafta, Dünya Sağlık Örgütü ve Global Citizen adlı kuruluş yararına düzenlenen Together at Home (Evde Birlikte) etkinliğine katılmış, evinden mini bir konser vermişti.
Dünya çapında 100 milyondan fazla plak satan Stewart, tüm zamanların en çok satan müzisyenlerinden biri olarak tanınıyor.
50 yılı aşkın sanat hayatında başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede başarı elde eden şarkıları ve albümleri bulunan Stewart’ın en bilinen şarkıları, Maggie May, You Wear It Well, Hot Legs, Da Ya Think I'm Sexy?, Forever Young ve Have You Ever Seen The Rain olarak müzik tarihine geçti.