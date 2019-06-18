Roman Abramoviç Jennifer Lopez için geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez’in Türkiye'de vereceği konserini Rus milyarder Roman Abramoviç’in locadan izleyeceği iddia edildi.
-
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in It's My Party turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da vereceği konsere sayılı günler kaldı.
-
Türkiye’de vereceği konserin bilet fiyatlarının yüksekliğiyle gündemde olan Jennifer Lopez’in konserini Rus milyarder Roman Abramoviç de geliyor.
-
Roman Abramoviç iddialara göre konseri dostlarıyla birlikte 135 bin liralık locadan izleyecek.
-
Biletlerin hızla tükendiği konser öncesi 28 locanın büyük bölümü satıldı. Localarda boy gösterecek isimler ise şimdiden merak uyandırdı.