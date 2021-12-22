Roman Abramovich dünyanın en pahalı uçağını satın aldı

Rus-İsrailli milyarder iş adamı Roman Abramovich, dünyanın en pahalı yatından (Solaris) sonra en pahalı uçağı olan Boeing 787-8 Dreamliner'ı da satın aldı.

Haberler 22.12.2021 - 10:30

Roman Abramovich dünyanın en pahalı uçağını satın aldı - 1

İngiliz Chelsea futbol takımının sahibi Rus işadamı Roman Abramovich (55), dünyanın en pahalı uçağı kabul edilen Amerikan yapımı Boeing 787-8 Dreamliner'ı satın aldı. 1.2 milyar dolarlık süper yatlar ve 21 milyon dolar değerinde araçları bulunan Abramovich, uçak için de 264 milyon dolara anlaştı.

Roman Abramovich dünyanın en pahalı uçağını satın aldı - 2

18 ARALIK'TA TESLİM ALDI

250 milyon dolara satılan uçağın, Roman Abramovich'in isteği üzerine yapılan değişikliklerle maliyetinin yükseldiği belirtildi.

Roman Abramovich dünyanın en pahalı uçağını satın aldı - 3

Daily Mail'in haberine göre: son rötuşlan İsviçre'nin Basel kentinde yapılan uçak, 18 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya uçtu.

Roman Abramovich dünyanın en pahalı uçağını satın aldı - 4

Uçağın 2018 yılında iflas eden İsviçreli PrivatAir havayolları şirketi için üretildiği ancak hiçbir zaman şirketin kullanımına geçmediği belirtildi.


Roman Abramovich dünyanın en pahalı uçağını satın aldı - 5

Roman Abramovich'in milyarlık süper lüks yat koleksiyonu / Haber Detay- Tıkla Oku

Roman Abramovich dünyanın en pahalı uçağını satın aldı - 6

Roman Abramovich’in 430 milyon sterlinlik yatı Solaris ilk kez görüntülendi / Haber Detay- Tıkla Oku

Roman Abramovich dünyanın en pahalı uçağını satın aldı - 7

Roman Abramovich otomobillerini sergiledi / Haber Detay- Tıkla Oku

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