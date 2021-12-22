Roman Abramovich dünyanın en pahalı uçağını satın aldı

İngiliz Chelsea futbol takımının sahibi Rus işadamı Roman Abramovich (55), dünyanın en pahalı uçağı kabul edilen Amerikan yapımı Boeing 787-8 Dreamliner'ı satın aldı. 1.2 milyar dolarlık süper yatlar ve 21 milyon dolar değerinde araçları bulunan Abramovich, uçak için de 264 milyon dolara anlaştı.