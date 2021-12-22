Roman Abramovich dünyanın en pahalı uçağını satın aldı

Haberler 22.12.2021 - 10:30
İngiliz Chelsea futbol takımının sahibi Rus işadamı Roman Abramovich (55), dünyanın en pahalı uçağı kabul edilen Amerikan yapımı Boeing 787-8 Dreamliner'ı satın aldı. 1.2 milyar dolarlık süper yatlar ve 21 milyon dolar değerinde araçları bulunan Abramovich, uçak için de 264 milyon dolara anlaştı.
18 ARALIK'TA TESLİM ALDI
250 milyon dolara satılan uçağın, Roman Abramovich'in isteği üzerine yapılan değişikliklerle maliyetinin yükseldiği belirtildi.
Daily Mail'in haberine göre: son rötuşlan İsviçre'nin Basel kentinde yapılan uçak, 18 Aralık'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya uçtu.
Uçağın 2018 yılında iflas eden İsviçreli PrivatAir havayolları şirketi için üretildiği ancak hiçbir zaman şirketin kullanımına geçmediği belirtildi.