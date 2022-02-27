Roman Abramovich'in kızı Sofia Abramovich'ten Putin'e büyük tepki

“DEĞERLERE BAĞLI KALMAYA DEVAM EDİYORUM”

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’da petrol ticareti yapan ve milyarder olan Roman Abramovic, 2003 yılında Chelsea’yi satın almıştı. Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle, İngiltere hükümetinin yaptırımları ve Rus milyarder Abramovich’in Birleşik Krallık’a girişinin fiilen yasaklanması, bir hikayenin sona ermesine neden oldu.

İngiliz ekibi Chelsea’nin resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Roman Abramovich, öncek gün, Chelsea Kulübü’nü devrettiğini duyurdu.

Abramovich şu ifadeleri kullandı:

“Chelsea FC’nin yaklaşık 20 yıllık sahibi olduğum süre boyunca, görevi bugün olabileceğimiz kadar başarılı olmamızı sağlamak ve geleceği inşa etmek olan, kulübün koruyucusu olarak her zaman rolümü gördüm. Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu nedenle bugün kulübün yönetimini, hayırsever bir kurum olan Chelsea Vakfı mütevelli heyetine devrediyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi seçeneğin bu olduğuna inanıyorum.”