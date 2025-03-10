Romantik ilişkilere zarar veren 2 tehlikeli talep: Çift terapisti uyarıyor

Bu hataya düşmemek için partnerinizi olduğu gibi kabul edin ve her iki tarafın da uyum sağlayabileceği bir denge kurmaya odaklanın. Değişim talep etmek yerine, güçlü yönlerini görüp onaylayın, bu yol ilişkinin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.