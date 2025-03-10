Romantik ilişkilere zarar veren 2 tehlikeli talep: Çift terapisti uyarıyor
Romantik ilişkilerde bazı taleplerin ilişkiyi zora soktuğunu anlatan çift terapisti Jeffrey Bernstein, ''Karşınızdaki insanı başka bir insan olmaya zorlamak ve sevdikleriyle sizin aranızda bir seçim yapmaya itmek, ilişkide yapılan büyük hataların başında geliyor'' dedi.
DEĞİŞİME ZORLAMAYIN
Bernstein'e göre, partnerinizi gelişmeye teşvik etmek normal kabul edilebilir ancak ondan temel kişiliğini değiştirmesini beklemek, mevcut kişiliğine yeterince değer vermediğinizi gösterebilir. Bu durum, çiftler arasında zamanla hayal kırıklığına ve duygusal mesafeye neden olabilir.