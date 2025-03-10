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Romantik ilişkilere zarar veren 2 tehlikeli talep: Çift terapisti uyarıyor

Romantik ilişkilerde bazı taleplerin ilişkiyi zora soktuğunu anlatan çift terapisti Jeffrey Bernstein, ''Karşınızdaki insanı başka bir insan olmaya zorlamak ve sevdikleriyle sizin aranızda bir seçim yapmaya itmek, ilişkide yapılan büyük hataların başında geliyor'' dedi.

Romantik ilişkilere zarar veren 2 tehlikeli talep: Çift terapisti uyarıyor - 1

DEĞİŞİME ZORLAMAYIN

Bernstein'e göre, partnerinizi gelişmeye teşvik etmek normal kabul edilebilir ancak ondan temel kişiliğini değiştirmesini beklemek, mevcut kişiliğine yeterince değer vermediğinizi gösterebilir. Bu durum, çiftler arasında zamanla hayal kırıklığına ve duygusal mesafeye neden olabilir.

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Romantik ilişkilere zarar veren 2 tehlikeli talep: Çift terapisti uyarıyor - 2

Bu hataya düşmemek için partnerinizi olduğu gibi kabul edin ve her iki tarafın da uyum sağlayabileceği bir denge kurmaya odaklanın. Değişim talep etmek yerine, güçlü yönlerini görüp onaylayın, bu yol ilişkinin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Romantik ilişkilere zarar veren 2 tehlikeli talep: Çift terapisti uyarıyor - 3

ASLA SİZ VE SEVDİKLERİ ARASINDA BİR SEÇİM YAPMASINI İSTEMEYİN

Kendinizi güvensiz veya incinmiş hissettiğinizde, partnerinizden bir aile üyesi, yakın bir arkadaş veya sevdiği bir hobiyle bağlarını koparmasını isteyebilirsiniz. Ancak bu tür talepler, güveni zedeler ve ilişkinin sağlıklı dengesini bozabilir.

Romantik ilişkilere zarar veren 2 tehlikeli talep: Çift terapisti uyarıyor - 4

Eğer partneriniz bu isteğinizi yerine getirirse, size karşı sessizce olumsuz duygular besleyebilir. Bu da zamanla ilişkiyi geri dönülmez bir bitirişe götürebilir.

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