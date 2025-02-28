Romatoid artrit veya romatizma hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre romatoid artrit veya romatizma hastaları oruç tutabilir mi?
Romatoid artrit veya romatizma hastaları oruç tutma konusunda karar vermeden önce genel sağlık durumunu değerlendirmelidir. Özellikle eklem iltihabı, ağrı ve hareket kısıtlılığı gibi şikâyetlerin şiddeti dikkate alınmalıdır.
ROMATOİD ARTRİT VEYA ROMATİZMA HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?Oruç süresince uzun saatler boyunca su tüketiminin ve ilaç alımının kesilmesi söz konusu olur. Bu nedenle romatoid artrit veya romatizma için düzenli ilaç kullanımı varsa, hekim tarafından belirlenen saatlerde ilaç almak büyük önem taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı, kronik rahatsızlığı olan kişilerin sağlıklarına zarar gelmesi durumunda oruç tutmayabileceğini belirtir. Romatoid artrit veya romatizma hastaları için bu kural, ilaç ve beslenme düzeninin bozulması halinde geçerli olabilir. Ağrıların artması veya hastalığın alevlenmesi söz konusuysa, hekim görüşü alarak oruç konusuna karar vermek gerekir.
ROMATOİD ARTRİT VEYA ROMATİZMA HASTALARI ORUÇ DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMINI NASIL DÜZENLEMELİDİR?
Romatoid artrit veya romatizma hastaları, oruç süresince ilaç saatlerini düzenlerken hekim tavsiyesine başvurmalıdır. Bazı ilaçların aç ya da tok karna alınması önem taşır. Oruç nedeniyle öğün aralıkları değiştiğinde, sabah ve akşam şeklinde düzenlenen ilaç saatleri iftar ve sahur zamanlarına uyarlanabilir. İlaçların etkisini kaybetmeden veya yan etki oluşturacak şekilde alınmaması için hekim, ilaç dozunun azaltılması ya da artırılması gibi değişiklikler yapabilir. Özellikle steroid veya bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanan hastalarda, tedavi planı aksatılmadan yürütülmelidir. İlaç saatleri iftarla sahur arasında dikkatle planlanarak vücudun ihtiyaç duyduğu tedavi devam ettirilmelidir. Böylece eklem ağrıları ve iltihaplanma kontrol altında tutulmaya çalışılır.
ROMATOİD ARTRİT VEYA ROMATİZMA HASTALARI ORUÇ TUTARKEN BESLENME DÜZENİNİ NASIL AYARLAMALIDIR?
Romatoid artrit veya romatizma hastaları, oruç tutarken yeme düzeninde dengeli beslenmeye özen göstermelidir. Sahur ve iftarda yüksek protein, yeterli karbonhidrat ve sağlıklı yağ içeren öğünler tercih edilebilir. Omega-3 açısından zengin balık, keten tohumu veya ceviz gibi besinler eklem sağlığına olumlu katkı sağlayabilir. Sebze ve meyve tüketimi antioksidan desteği vererek iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Tuz tüketimine dikkat etmek, fazla sodyum alımını önlemek açısından faydalı olabilir. Su tüketimi iftarla sahur arasında yeterli düzeyde tutulmalıdır. Aşırı şekerli veya işlenmiş gıdalar eklem ağrılarını tetikleyebileceğinden bu tür gıdalar sınırlı miktarda yenmelidir. Düzenli ve kontrollü beslenme, oruç sürecinde eklem sağlığını destekler.