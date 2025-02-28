Romatoid artrit veya romatizma hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre romatoid artrit veya romatizma hastaları oruç tutabilir mi?

ROMATOİD ARTRİT VEYA ROMATİZMA HASTALARI ORUÇ SÜRESİNCE AĞRI YÖNETİMİ İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Romatoid artrit veya romatizma hastaları, oruç süresince ağrı yönetimi için planlı hareket etmelidir. Gündüz saatlerinde vücut susuz kalacağı için, eklemlerin dinlendirilmesi ve aşırı efordan kaçınılması gerekebilir. İftar sonrasında hafif egzersizler yapmak ve sıcak-soğuk uygulamalarından yararlanmak ağrı kontrolüne destek sunabilir. Doktor tarafından verilen ağrı kesicilerin kullanım saati iftar veya sahura göre ayarlanmalıdır. Uykusuzluk, ağrı eşiğini düşürebileceği için düzenli uyku programı oluşturmaya özen gösterilmelidir. Beslenme düzeninde iltihaplanmayı azaltıcı besinlere yer vermek ağrı yönetimine katkı sağlar. Stres de ağrıları tetikleyebildiğinden hafif gevşeme teknikleri veya kısa yürüyüşler gibi sakinleştirici etkinlikler tercih edilebilir. Bu yaklaşım, ramazan boyunca konforu artırmaya yardımcı olur.





ROMATOİD ARTRİT VEYA ROMATİZMA HASTALARI ORUÇ TUTARKEN HANGİ EGZERSİZLERİ YAPABİLİR?

ROMATOİD ARTRİT VEYA ROMATİZMA HASTALARI ORUÇ SÜRECİNDE SIVI TÜKETİMİNİ NASIL SÜRDÜREBİLİR?

Romatoid artrit veya romatizma hastaları, oruç tutarken eklemleri zorlamayan ve ılımlı tempoda yapılan egzersizlerden yararlanabilir. Özellikle iftar sonrasında kısa yürüyüşler, düşük tempolu bisiklet sürme veya hafif pilates gibi aktiviteler tercih edilebilir. Bu tür egzersizler eklemlerin hareket açıklığını korur ve kas kuvvetini destekler. Aşırı yorgunluk ve susuzluk riski göz önünde bulundurularak, güneşin etkisinin az olduğu saatlerde yapılması önerilir. Eklemler üzerinde yüksek şok veya baskı yaratan koşu gibi aktivitelerden uzak durmak yararlıdır. Doktor veya fizyoterapist tarafından önerilen germe ve esneme hareketleri de eklem sağlığını korumada etkili olabilir. Düzenli ve ölçülü egzersiz, oruç döneminde genel sağlığı korumaya destek olur.Romatoid artrit veya romatizma hastaları, uzun süreli susuzluğun eklem sağlığını olumsuz etkilememesi için iftarla sahur arasında düzenli aralıklarla su içmelidir. Gün boyunca alınamayan sıvı ihtiyacını karşılamak için bir anda büyük miktarlarda su tüketmek yerine, iftar ve sahur arasına yayılmış şekilde su içmek daha etkilidir. Bu süreçte kafeinli içecekleri sınırlamak, vücudun su tutma kapasitesine destek olabilir. Maden suyu, ayran veya şekersiz komposto gibi içecekler de alternatif olarak değerlendirilebilir. Meyve ve sebze tüketimi sayesinde de ek sıvı alımı sağlanır. Susuz kalmak, eklem ağrılarını ve iltihaplanmayı tetikleyebileceğinden yeterli miktarda sıvı alımını aksatmamak önem taşır.