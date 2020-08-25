Ronaldinho özgürlüğüne kavuştu

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan daha sonra cezası 1,6 milyon dolar kefalet bedeliyle ev hapsine dönüşen Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho serbest bırakıldı. (Fotoğraflar: AFP)

25.08.2020 - 09:58

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Paraguay'da bir ay cezaevinde, dört ay lüks bir otelde ev hapsinde tutulan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho özgürlüğüne kavuştu.


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Ronaldinho ve ağabeyi Roberto Assis, mart ayında Paraguay'a girerken sahte pasaport bulundurma suçundan tutuklanmıştı.


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Cezaevinde bir ay geçiren ve 40'ıncı yaşına da demir parmaklıklar arasında giren Ronaldinho ile ağabeyi daha sonra Paraguay'da lüks bir otelde ev hapsine alınmıştı.


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İkili, başkent Asuncion'un çevresindeki yüksek güvenlikli bir hapishanede 32 gün gözaltında tutuldu. Daha sonra 1.6 milyon dolar kefaletle lüks Palmaroga Hotel'de ev hapsine geçti.


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Suçlarını kabul eden Ronaldinho ve ağabeyi pasaportların sahte olduğunu bilmediklerini, yerel bir sponsordan aldıklarını söylemişlerdi.
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