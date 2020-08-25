Ronaldinho özgürlüğüne kavuştu

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan daha sonra cezası 1,6 milyon dolar kefalet bedeliyle ev hapsine dönüşen Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho serbest bırakıldı. (Fotoğraflar: AFP)

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25.08.2020 - 09:58

Paraguay'da bir ay cezaevinde, dört ay lüks bir otelde ev hapsinde tutulan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho özgürlüğüne kavuştu.







Ronaldinho ve ağabeyi Roberto Assis, mart ayında Paraguay'a girerken sahte pasaport bulundurma suçundan tutuklanmıştı.







Cezaevinde bir ay geçiren ve 40'ıncı yaşına da demir parmaklıklar arasında giren Ronaldinho ile ağabeyi daha sonra Paraguay'da lüks bir otelde ev hapsine alınmıştı.







İkili, başkent Asuncion'un çevresindeki yüksek güvenlikli bir hapishanede 32 gün gözaltında tutuldu. Daha sonra 1.6 milyon dolar kefaletle lüks Palmaroga Hotel'de ev hapsine geçti.







Suçlarını kabul eden Ronaldinho ve ağabeyi pasaportların sahte olduğunu bilmediklerini, yerel bir sponsordan aldıklarını söylemişlerdi.

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