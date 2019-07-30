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Ronaldinho zor günler geçiriyor

Brezilyalı efsanevi futbolcu Ronaldinho, biriken borçları sebebiyle problem yaşamaya başladı. Ünlü yıldızın bazı mülklerine el konuldu.

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    Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Ronaldinho borçları nedeniyle zor günler yaşıyor.
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    Ünlü yıldızın 2 milyon doları aşan borçları sebebiyle 57 adet mülküne el konuldu.


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    Ulusal Hazine Başsavcısı'nın verdiği 793 bin dolarlık cezası da bulunan 39 yaşındaki Ronaldinho’nun avukatı Sergio Felicio Queiroz konu hakkında açıklama yaptı.


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    Queiroz, 2015 yılında futbolu bırakan ünlü yıldızın borçlarına yapılandırmaya yönelik anlaşma yapıldığını ifade etti.


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    Çifte pasaport sahibi olan Ronaldinho, yurt dışına çıkma yasağı da bulunuyor.
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