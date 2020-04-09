Ronaldinho'ya '4 yıldızlı hapis'

1.6 milyon Dolar kefaletle cezası ev hapsine çevrilen efsanevi futbolcu Ronaldinho, Asuncion'da bulunan 4 yıldızlı bir otelin kral dairesinde kalacak. Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ve kardeşi Assis Moreira, Paruguay'da sahte pasaportla yakalanarak 6 ay hapis cezası aldı daha sonra da 1.6 milyon Dolar kefaletle cezası ev hapsine çevrildi. Ronaldinho ve kardeşi, cezalarının kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tamamlayacak. Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde kalacak. İki kardeşin kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.