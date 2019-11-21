İtalyan basınının 'Bomba patladı' başlığıyla duyurduğu habere göre; Juventus forması giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun, Georgina Rodriguez ile Fas'ta evlendiğini öne sürüldü.
Haberde çiftin birkaç gün önce Fas’ta sade bir törenle dünya evine girdiği ifade edildi.
Organizasyonu Ronaldo’nun yakın arkadaşı kickbox şampiyonu Fas asıllı Badr Hari’nin düzenlediği belirtildi.
Haberde Georgina Rodriguez'in, kayınvalidesi Dolores Aveiro ile arasının açık olduğu, bu yüzden sade bir düğün töreni yapıldığı ileri sürüldü. Önümüzdeki günlerde düğünden birkaç karenin basına verileceği de ifade edildi.
Ronaldo’nun Ronaldo Jr. adında bir oğlu ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen Eva ve Mateo adında ikiz çocukları var.
Yıldız futbolcunun Rodriguez’den ise dünyaya gelen Alana Martina adında bir çocuğu bulunuyor.