Ronaldo ile Messi Instagram kazancında da zirve yarışında
Yeşil sahaların yıldızlarının Instagram kazançları belli oldu. Kupalarda ve başarılarda olduğu gibi sosyal medyada da Ronaldo ile Messi zirve yarışı veriyor.
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1Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, on yıldan fazla bir süredir 'dünyanın en iyi futbolcusu' unvanını için yarış halindeler. Bu rekabet hala tartışmaya
açık halini korurken Ronaldo, Messi'yi Instagram kazancında geride bıraktı.
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2Juventus'un yıldızı Instagram'da 38.2 milyon Sterlin'lik gelir elde etti ve Barcelona efsanesi Messi'nin önünde bu platformda en büyük kazanan oldu.
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Messi ise paylaşımlarıyla 18.7 milyon Sterlin gelir elde etti.
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34 yaşındaki Ronaldo, geçtiğimiz 12 ay boyunca 34 sponsorlu paylaşım yaparak, her bir gönderi için 780 bin Sterlin kazanç sağladı.
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Arjantinli Messi daha fazla gönderi (36) yapmasına karşın her paylaşıma karşısında 518 bin Sterlin kazandı
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David Beckham'ın paylaşım başı geliri ise 286 bin Sterlin oldu.
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Listede yer alan diğer futbolcular ise 5.8 milyon Sterlin ile Neymar.
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Onu 3.2 milyon Sterlin'lik kazançla Zlatan Ibrahimovic izliyor.