Ronaldo sevgilisi Celina Locks ile tatilde

Bir döneme damga vuran ve aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen Ronaldo, model sevgilisi Celina Locks tatilde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

26.07.2020 - 17:09

Ronaldo sevgilisi Celina Locks ile tatilde - 1
Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldo ve sevgilisi Celina Locks, İspanya'da tatil yapıyor.


Ronaldo sevgilisi Celina Locks ile tatilde - 2
43 yaşındaki Ronaldo, kız arkadaşı Celina Locks ile birlikte İbiza'nın komşu adası Formentera açıklarında yat keyfi yaparken görüntülendi.


Ronaldo sevgilisi Celina Locks ile tatilde - 3
30 yaşındaki Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridine inen Ronaldo, kendilerini bekleyen motorbotla birlikte lüks yata geçiş yaptı.


Ronaldo sevgilisi Celina Locks ile tatilde - 4
Lüks yattan denize giren, sevgilisi ve arkadaşlarıyla eğlendiği görülen Ronaldo'nun yeniden aldığı kilolar ise dikkat çekti.


Ronaldo sevgilisi Celina Locks ile tatilde - 5
Ronaldo fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.
Ronaldo sevgilisi Celina Locks ile tatilde - 6
Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı.

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