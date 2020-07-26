Ronaldo sevgilisi Celina Locks ile tatilde

Bir döneme damga vuran ve aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen Ronaldo, model sevgilisi Celina Locks tatilde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K) Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldo ve sevgilisi Celina Locks, İspanya'da tatil yapıyor. 43 yaşındaki Ronaldo, kız arkadaşı Celina Locks ile birlikte İbiza'nın komşu adası Formentera açıklarında yat keyfi yaparken görüntülendi. 30 yaşındaki Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridine inen Ronaldo, kendilerini bekleyen motorbotla birlikte lüks yata geçiş yaptı. Lüks yattan denize giren, sevgilisi ve arkadaşlarıyla eğlendiği görülen Ronaldo'nun yeniden aldığı kilolar ise dikkat çekti. Ronaldo fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı. Ronaldo, İspanya La Liga'da mücadele eden Real Valladolid'in çoğunluk hissesini almış ve kulüp başkanlığına başlamıştı.