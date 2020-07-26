Ronaldo sevgilisi Celina Locks ile tatilde

Brezilyalı eski efsane futbolcu Ronaldo ve sevgilisi Celina Locks, İspanya'da tatil yapıyor.

43 yaşındaki Ronaldo, kız arkadaşı Celina Locks ile birlikte İbiza'nın komşu adası Formentera açıklarında yat keyfi yaparken görüntülendi.

30 yaşındaki Locks ve bir grup arkadaşıyla kıyı şeridine inen Ronaldo, kendilerini bekleyen motorbotla birlikte lüks yata geçiş yaptı.





