Ronaldo'nun tatil keyfi (19 milyonluk lüks yat)

Cristiano Ronaldo cuma günü oynanacak lig maçı öncesi Georgina Rodriguez ile birlikte 19 milyonluk lüks yatıyla tatile çıktı.

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DHA 25.06.2020 - 16:45

Juventus'un Portekizli süper starı Cristiano Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina, Juventus'un cuma günü oynanacak Lecce maçı öncesi, 19 milyon dolar değerindeki ultra lüks yatta tatil yaptı.









Real Madrid'den ayrılarak İtalyan devi Juventus'un yolunu tutan Ronaldo, kız arkadaşı Georgina ile yarın oynanacak Lecce maçı öncesi, 19 milyon dolar değerindeki ultra lüks yatla mavi tura çıktı.







Pahalı lüks yatıyla yaptığı kısa tatilden fotoğraf yayınlayan Ronaldo’nun kız arkadaşı Georgina, “Senden çok sevdiğim bir şey varsa o da biz” notu düştü.

Ronaldo son olarak Portekiz'de bir ada satın almasıyla da gündeme gelmişti.

Corona virüs salgınında daha önce lüks malikanesine kapanan Ronaldo, karantinada performansının düştüğüne dair eleştirilmişti.





