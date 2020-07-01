Ronaldo'nun yeni saç stili

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, imaj değişikliğine gitti. Portekizli oyuncunun yeni tarzı, sosyal medyada paylaşıldı.

01.07.2020 - 09:07

Ronaldo'nun yeni saç stili - 1
Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, sosyal izolasyon süreci de dahil olmak üzere son dönemde yaptığı paylaşımlarla bir hayli dikkat çekiyordu.


Ronaldo'nun yeni saç stili - 2
Portekiz'de geçirdiği karantina döneminde sevgilisi Georgina Rodriguez'e saçlarını kestiren Ronaldo'nun ardından bir akım başlamış ve çiftler birbirlerinin saçlarını kesmeye başlamıştı.


Ronaldo'nun yeni saç stili - 3
Sık sık imaj değişikliğiyle dikkat çeken Portekizli yıldız bir kez daha saçlarında yeniliğe gitti.


Ronaldo'nun yeni saç stili - 4

Ronaldo geçtiğimiz hafta ise Georgina Rodriguez ile birlikte 19 milyonluk lüks yatıyla tatilden bir karesini sosyal medyadan yayınlamıştı.

İşte ünlü yıldızın geçmiş dönemlerdeki saç değişimlerinden bazıları...

Ronaldo'nun yeni saç stili - 5
Ronaldo'nun yeni saç stili - 6
Ronaldo'nun yeni saç stili - 7
Ronaldo'nun yeni saç stili - 8
Ronaldo'nun yeni saç stili - 9

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