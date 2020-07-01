Ronaldo'nun yeni saç stili

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, imaj değişikliğine gitti. Portekizli oyuncunun yeni tarzı, sosyal medyada paylaşıldı. Serie A devlerinden Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, sosyal izolasyon süreci de dahil olmak üzere son dönemde yaptığı paylaşımlarla bir hayli dikkat çekiyordu. Portekiz'de geçirdiği karantina döneminde sevgilisi Georgina Rodriguez'e saçlarını kestiren Ronaldo'nun ardından bir akım başlamış ve çiftler birbirlerinin saçlarını kesmeye başlamıştı. Sık sık imaj değişikliğiyle dikkat çeken Portekizli yıldız bir kez daha saçlarında yeniliğe gitti. Ronaldo geçtiğimiz hafta ise Georgina Rodriguez ile birlikte 19 milyonluk lüks yatıyla tatilden bir karesini sosyal medyadan yayınlamıştı.\nİşte ünlü yıldızın geçmiş dönemlerdeki saç değişimlerinden bazıları...