Ronaldo'ya iki yüzlülük eleştirisi

sBasın toplantısında Coca-Cola şişelerini masadan kaldıran Portekizli yıldızın geçmişte yer aldığı Coca-Cola ve diğer sağlıksız yiyecek reklamları yeniden gündemde. Sosyal medya kullanıcıları bu reklamları hatırlatarak Ronaldo'yu iki yüzlülükle suçladı.
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18.06.2021 - 10:13
Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Portekiz-Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Coca-Cola şişelerini masadan kaldırmasının ardından, Portekizli yıldız futbolcunun geçmişte yer aldığı Coca-Cola reklamları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Reklamın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar Ronaldo'yu "ikiyüzlülükle" suçladı.
Avustralyalı YouTube yayıncısı Jake Buckley, "Cristiano Ronaldo kolayı sevmiyormuş öyle mi? Herhalde para ödemeyi bıraktılar" ifadelerini kullandı.
Ronaldo, 2006 Dünya Kupası sırasında Coca-Cola'nın Çin'de yayınlanan bir reklamında oynamıştı.
Ronaldo'nun şişeleri kaldırmasının ardından şirket 4 milyar dolar değer kaybetmişti.
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