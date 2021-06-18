Ronaldo'ya iki yüzlülük eleştirisi

sBasın toplantısında Coca-Cola şişelerini masadan kaldıran Portekizli yıldızın geçmişte yer aldığı Coca-Cola ve diğer sağlıksız yiyecek reklamları yeniden gündemde. Sosyal medya kullanıcıları bu reklamları hatırlatarak Ronaldo'yu iki yüzlülükle suçladı.

18.06.2021 - 10:13

Ronaldo'ya iki yüzlülük eleştirisi - 1
Cristiano Ronaldo'nun Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Portekiz-Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Coca-Cola şişelerini masadan kaldırmasının ardından, Portekizli yıldız futbolcunun geçmişte yer aldığı Coca-Cola reklamları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.


Ronaldo'ya iki yüzlülük eleştirisi - 2
Reklamın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar Ronaldo'yu "ikiyüzlülükle" suçladı.


Ronaldo'ya iki yüzlülük eleştirisi - 3
Avustralyalı YouTube yayıncısı Jake Buckley, "Cristiano Ronaldo kolayı sevmiyormuş öyle mi? Herhalde para ödemeyi bıraktılar" ifadelerini kullandı.


Ronaldo'ya iki yüzlülük eleştirisi - 4
Ronaldo, 2006 Dünya Kupası sırasında Coca-Cola'nın Çin'de yayınlanan bir reklamında oynamıştı.


Ronaldo'ya iki yüzlülük eleştirisi - 5
Ronaldo'nun şişeleri kaldırmasının ardından şirket 4 milyar dolar değer kaybetmişti.

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