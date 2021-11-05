Ronnie O’Sullivan kebaba daldı snooker maçını unuttu

Dünyanın en iyi snooker oyuncularından Ronnie O’Sullivan, İngiltere Açık turnuvasındaki maçına Türk restoranında yaptığı kebap keyfi yüzünden neredeyse geç kalıyordu. (Fotoğraflar: Arşiv)

Haberler 05.11.2021 - 08:28

Ronnie O’Sullivan kebaba daldı snooker maçını unuttu - 1

İngiltere’nin Milton Keynes kentindeki Marchall Arena’da düzenlenen turnuva maçına yalnızca 7 dakika kala yetişebilen Ronnie O’Sullivan gecikmesine açıklık getirdi.

Ronnie O’Sullivan kebaba daldı snooker maçını unuttu - 2

O’Sullivan “Bir Kebap restoranında arkadaşlarımla birlikte güzel vakit geçiriyordum. Bir önceki maç bittiği için ‘Artık gitsem iyi olur’ diye düşündüm” diye anlattı.

Ronnie O’Sullivan kebaba daldı snooker maçını unuttu - 3

‘ÜSTÜNE DE BAKLAVA YEDİM’

Yemeğini aceleye getirmektense maça geç kalmayı yeğleyeceğini söyleyen O’Sullivan, “Kebabı bitirmem gerekiyordu, üstüne de baklava yedim” diye konuştu.

Ronnie O’Sullivan kebaba daldı snooker maçını unuttu - 4

Ünlü sporcu, disiplinsiz davranışını “Maça geldiğimde üstümde hâlâ kot pantolonum ve spor ayakkabılarım vardı. Gerçekten dağınık haldeydim” sözleriyle kabul etti.

Ronnie O’Sullivan kebaba daldı snooker maçını unuttu - 5

Roket lakaplı O’Sullivan, buna rağmen İngiliz rakibi Michael Georgiou’yu yenip son 32’ye kaldı.

Ronnie O’Sullivan kebaba daldı snooker maçını unuttu - 6

KEBAPSEVER

Dünya 3 numarası O’Sullivan’ın en büyük tutkusu maçlardan önce kebap Yemek.

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