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Royal Ascot At Yarışları'nda yine şapkalar konuşuldu

İngiltere’de İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları kapsamında yapılan Kadınlar Günü’nde, İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konukların birbirinden ilginç şapkaları her yıl olduğu gibi yine yarışların önüne geçti. Her yıl olduğu gibi “Asıl yarışan şapkalar” yorumları yapıldı. Düşes Kate Middleton modacı Elie Saab’ın tasarımı mavi elbisesine uyumlu mavi çiçekli bir şapka seçmişti. At yarışlarına düşkünlüğü ile bilinen 93 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth açılış gününde neşeli bir görüntü çizdi. İşte 5 gün süren yarışlardan fotoğraflar

  • 1

    Kraliçe II. Elizabeth
  • 2

    Düşes Kate Middleton
  • 3

    Hollanda Kralı King Willem ve Kraliçe Maxima

  • 4

    Francesca Cumani
  • 5

    Charlotte Hawkins
  • 6

    Sarah Ann Macklin ve Daisy Knatchbull
  • 7

    Amber Le Bon, Lady Sabrina Percy ve Isabel Getty
  • 8

    Marissa Montgomery
  • 9

    Natalie Salmon, Amber Le Bon, Sabrina Percy, Isabel Getty, Rosanna Falconer, Daisy Knatchbull ve Sarah Ann Macklin
  • 10

    Chi Ling Lin
  • 11

    Prenses Anne
  • 12

    Tess Ward, Victoria Pendleton, Maya Jama ve Ellie Bamber
  • 13

    Prens Edward ve Wessev Kontesi Sophie
  • 14

    Maya Jama
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