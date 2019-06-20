Royal Ascot At Yarışları'nda yine şapkalar konuşuldu
İngiltere’de İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları kapsamında yapılan Kadınlar Günü’nde, İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konukların birbirinden ilginç şapkaları her yıl olduğu gibi yine yarışların önüne geçti. Her yıl olduğu gibi “Asıl yarışan şapkalar” yorumları yapıldı. Düşes Kate Middleton modacı Elie Saab’ın tasarımı mavi elbisesine uyumlu mavi çiçekli bir şapka seçmişti. At yarışlarına düşkünlüğü ile bilinen 93 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth açılış gününde neşeli bir görüntü çizdi. İşte 5 gün süren yarışlardan fotoğraflar
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1Kraliçe II. Elizabeth
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2Düşes Kate Middleton
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Hollanda Kralı King Willem ve Kraliçe Maxima
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4Francesca Cumani
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5Charlotte Hawkins
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6Sarah Ann Macklin ve Daisy Knatchbull
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7Amber Le Bon, Lady Sabrina Percy ve Isabel Getty
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8Marissa Montgomery
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9Natalie Salmon, Amber Le Bon, Sabrina Percy, Isabel Getty, Rosanna Falconer, Daisy Knatchbull ve Sarah Ann Macklin
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10Chi Ling Lin
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11Prenses Anne
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12Tess Ward, Victoria Pendleton, Maya Jama ve Ellie Bamber
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13Prens Edward ve Wessev Kontesi Sophie
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14Maya Jama