Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un ifadesi ortaya çıktı

Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde sevgilisi B.Y.’ye kasıtlı olarak vurmadığını söyleyen Arkun, “Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişler olması gerekirdi” diyerek kendisini savundu.

Abone ol Paylaş







18.07.2020 - 14:32

Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un evlililik hazırlığında olduğu B.Y., Arkun'un kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Sözcü'de yer alan habere göre; B.Y.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Özer Arkun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.







İfadesinde B.Y. ile bir yılı aşkın süredir ciddi bir beraberlikleri olduğunu ve evlilik kararı alarak birlikte yaşamaya başladıklarını söyleyen Özer Arkun, şu ifadeleri kullandı: "Kendisi aşırı kıskanç kişiliğe sahiptir. Birlikteliğimiz süresince bu konuda birçok tartışmamız olmuştur. B.Y.'nin kazaen yaralandığı gün yine kıskançlık krizine girerek, çocuğumla görüşeceğimi bilmesine rağmen ‘neden telefonumu açmıyorsun, yanında kim vardı, kimleydin' diyerek kavga çıkarıp, çocuklarıma ve bana hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı."







"Ben de sakinleşmemesi üzerine tartışma uzamaması için evden çıkmak istedim. Bu sefer yakama yapışarak, beni koridorda kendine doğru çekerek, gitmeme engel olmaya çalışıp aynı zamanda hakaret ve çekiştirmelere devam ediyordu. Bu saldırıyı sonlandırabilmek ve zarar görmemek için koridorda onu durdurmaya çalıştım. Fakat tişörtümün yakasından iki eliyle sımsıkı tutup beni sarsmaya ve bana hakaret etmeye devam etti."







İfadesinde yakasını bırakması için B.Y.'nin kollarından ve bileklerinden tuttuğunu savunan Arkun, şöyle devam etti: Bu karşılıklı çekiştirme ve tişörtümün yırtılması esnasında bir anda istem dışı olarak benim elim de kontrolsüz bir şekilde suratına, burun kısmına çarptı. Kesinlikle kasıtlı olarak kendisine vurmadım. Bu çarpmanın etkisi ve asıldığı tişörtün yakasının yırtılması nedeniyle dengesini kaybederek yere düştü. Ben de hemen kendisini kaldırdım."





"İstemeden oldu, dur müsaade et bakayım derken burnundan kan damlamaya başlamıştı. Koluna girdim, yatak odasındaki banyoya burnunu yıkamaya beraberce giderken, banyonun önünde diz çoktu ve burnu biraz daha fazla kanıyordu. Hemen banyoda yüzünü yıkayıp kanama durmasına rağmen gözaltları ve göz kapaklarında morarma olduğunu görünce, kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye gittik."

Arkun ifadesinde ayrıca, “Hastaneden geldiğimizde benim yerdeki kanları temizlerken çekilmiş ve benim bilgim dahilindeki videoları dahi sanki şiddet sonrası delilleri ortadan kaldırıyormuşum, gizlice çekilmiş video gibi lanse etmesi çok büyük haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

Paylaş





