Ruj orucu bozar mı? Diyanet'e göre ruj sürdmek orucu bozar mı?

TADI OLMAYAN RUJ ORUCU BOZAR MI?

Tadı veya aroması olmayan bir ruj, oruçlu için daha risksiz kabul edilir. Tatsız bir ruj, lezzetli veya meyveli bir koku vermediği için yutma eğilimi daha düşüktür. Ancak rujun tatsız olması, onun yutulduğunda orucu bozmayacağı anlamına gelmez. Yine de dudaklardaki o madde boğazdan geçerse oruç bozulur. Diyanet de dudağa temas eden herhangi bir cismin yutulmasının orucu geçersiz kılacağını belirtir. Tatsız rujda bu ihtimal düşük olsa da tamamen yok değildir. Tadı olmayan ruj, orucun kolay bozulmaması adına tercih edilebilir. Yeter ki dudaklarda kalan kalıntılar bilerek veya bilmeyerek mideye gitmesin.



RUJ VEYA DUDAK NEMLENDİRİCİSİ ORUCU BOZAR MI?

KOKULU VEYA AROMALI RUJ ORUCU BOZAR MI?

DUDAĞA SÜRÜLEN RUJUN YUTULMASI ORUCU BOZAR MI?

Ruj veya dudak nemlendiricisi sürmek, temelde orucu bozmaz. Her iki ürün de dıştan uygulanan bakım veya kozmetik malzemesi olduğu için yeme-içme kapsamına girmez. Diyanet kaynaklarında da krem, lip balm veya rujun yutulmadığı sürece orucu bozmayacağına dair görüşler bulunur. Burada dikkat edilmesi gereken, dudaklara sürülen ürünün ağız yoluyla içe alınmamasıdır. Az miktarda dahi olsa, yenilip yutulması orucu sakatlar. Bu nedenle dudak nemlendiricisi kullanırken dudakları ısırmamak, yalamamak ve ürünü istemeden de olsa içeri çekmemek gerekir. Böyle bir durum olmadığında ruj veya dudak nemlendiricisi rahatlıkla kullanılabilir.Kokulu veya aromalı ruj sürmek, tek başına orucu bozmaz. Rujun kokusu, parfüm gibi dışsal bir etkidir ve oruç kuralları gereği kokuyu almak orucu ihlal etmez. Aromalı rujlar genellikle hoş bir tat verebildiği için ağızda fark edilir. Önemli olan bu tadı bilerek yutmaya yönelmemektir. Eğer rujdan bir parça boğazdan geçerse oruç bozulmuş kabul edilir. Kokulu rujlar, dudakları yalama isteğini artırabilir. Bu yüzden aromalı ürünlerde yutma riski yükselir. Bunun bilincinde olarak, kokulu rujlar kullanıldığında da yutma ihtimaline karşı özen göstermek gerekir. Bu şartlara uyulduğunda oruç bozulmaz.Dudağa sürülen rujun yutulması, kesin olarak orucu bozar. Bu durum, gıda alımına benzer şekilde bir maddenin mideye ulaşmasıdır. İster farkında olunmadan ister kasten olsun, dudağa sürülen ruj boğazdan geçerse o günkü oruç geçersiz hale gelir. Bu sebeple ruj sürüldüğünde dudakları fazla hareket ettirmemek, yalamaktan kaçınmak ve ruj kalıntısını ağza sokmamak gerekir. Kazara yutulma olsa bile oruç ihlal edilmiş sayılır. Diyanet İşleri Başkanlığı da orucun böyle bir durumda bozulacağı görüşünü net bir şekilde belirtir. Bu nedenle sürülen rujun kesinlikle mideye gitmemesine dikkat etmek gerekir.