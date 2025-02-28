Ruj orucu bozar mı? Diyanet'e göre ruj sürdmek orucu bozar mı?
Ruj sürmek, tek başına orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre yemek, içmek veya cinsel ilişki gibi eylemler orucu geçersiz kılar.
RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?Ruj dışarıdan uygulanan kozmetik bir üründür ve yenilip yutulmadığı sürece orucu bozmaz. Ancak dudaktaki rujun tadı ya da parçaları yutulduğunda durum farklıdır. Yutma olursa, ruj sanki gıda tüketilmiş gibi değerlendirilir ve oruç bozulur. Bundan kaçınmak için sürülen rujun mümkün olduğunca dudak içinde dağılmamasına, dudakları yalamadan kullanmaya ve ruj artıklarını yutmamaya özen göstermek gerekir. Böylece orucun geçerliliğinde bir sorun yaşanmaz. Oruç esnasında ruj kullanımı sakıncalı görülmez, fakat ihtiyatlı davranmak faydalı olur. Diyanet kaynaklarında da bu görüş yer alır.
ORUÇLUYKEN RUJ SÜRMEK CAİZ Mİ?
Oruçlu iken ruj sürmek dinen caiz kabul edilir. Bu, orucu doğrudan etkileyen bir fiil olmadığı için sakıncalı görülmemiştir. İslam âlimleri, orucu bozan esas fiillerin besin alma, su içme ve cinsel ilişki olduğunu belirtir. Ruj, bu kapsamda değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı da makyaj yapmanın ya da dudaklara ruj sürmenin oruca zarar vermediğini açıkça ifade eder. Yalnız bir konuya dikkat çekilir: Rujun ister istemez yutulma ihtimali varsa oruç riske girebilir. Bu nedenle dudağa ruj sürerken yutmamaya özen göstermek gerekir. Böyle bir yutma olmadığı müddetçe ruj sürmek caiz kabul edilir ve oruca bir zarar vermez. Ruj kullanımında ölçülü davranmak yeterli görülür.
DİYANET'E GÖRE RUJ ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre dudaklara sürülen ruj, sadece sürülmekle orucu bozmaz. Orucu bozan temel şeyler arasında yemek, içmek ve cinsel ilişki sayılır. Ruj, dıştan uygulanan bir ürün olduğundan bu kategoriye dâhil değildir. Diyanet aynı zamanda uyarıda bulunur: Ruj ağza kaçıp boğazdan geçerse oruç geçersiz olur. Bu, rujun yutulması durumunda orucu bozan bir fiil haline geldiğini gösterir. Fakat normal şartlarda dudağa sürülen ruj, yenip yutulmadığı sürece orucu bozmaz. Bu fetvada, sürülen rujun mideye ulaşmamasına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır. Aksi takdirde oruç ihlal edilmiş sayılır. Diyanet kaynaklarında bu durum açıkça belirtilir.
RUJUN TADI ORUCU BOZAR MI?
Rujun tadını hissetmek, tek başına orucu bozmaz. Tadı, dudakta kalan bir hissiyat olarak değerlendirilir ve mideye fiziksel bir madde girmedikçe oruç bozulmuş sayılmaz. İslam hukukunda, kokunun ya da tadın hissedilmesi oruç için doğrudan sakıncalı kabul edilmez. Burada kritik olan nokta, o tadın bir şekilde yutulup yutulmamasıdır. Rujun parçası veya özü yutulursa oruç riske girer. Ancak sadece rujun kokusu veya hafif tadının ağızda fark edilmesi orucu etkilemez. Bu konuda kasten yalama yapılmaması ve dikkatli olunması önerilir. Rujun tadı, oruçlu iken fark ediliyorsa bile yutulmaması gerektiği unutulmamalıdır.