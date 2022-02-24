Rus güzel Yulia Tarasevich tanınmaz halde: Estetik ameliyat faciası

Haberler 24.02.2022 - 12:02
Rus güzel Yulia Taraseviç, yaklaşık 60 bin lira ödeyerek Krasnodar’da yüzünü gerdirdi, yanaklarından yağ aldırdı ve göz kapaklarından ameliyat oldu.
Operasyon sonrası Taraseviç'in (43) yüzü şişti ve iltihaplandı. Taraseviç, bu kez durumun düzeltilmesi için defalarca bıçak altına yattı ve tüm bunlar için de 375 bin TL ödedi.
Geçirdiği ameliyatla durumu daha da kötüye giden Taraseviç'in eski güzelliğinden eser kalmadı.
Olayı yargıya taşıyan Taraseviç, yatığı açıklamada, "Onlara güzelleşmek, sağlıklı bir yüze kavuşmak için gittim. Tek istediğim, yüzümde yaşlanmanın izlerini ortadan kaldırmaktı. Ama maalesef sağlığımı kaybettim. Gözlerim kapanmıyor, gülemiyorum, üst dudağımı hareket ettiremiyorum. Yüzümün bir kısmı çalışmıyor" dedi.
Ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ise kadında scleroderma denilen nadir bir genetik durum olduğunu iddia ederek orumluluk kabul etmedi.