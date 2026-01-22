Rus keçe ustası Natalya'nın öyküsü: Eskişehir'e geldi, 8 saat çalışarak ayakkabı üretiyor
22.01.2026 16:49
İHA
Natalya Yiğit, Rusya'da öğrendiği keçeciliği Eskişehir'de sürdürüyor. Sert yapısı sebebiyle yıllarca bozulmadığını belirten Yiğit, keçe kullanımını öneriyor.
Rusya'dan gelen Natalya Yiğit, ülkesinde öğrendiği keçe ustalığına Eskişehir'de devam ediyor. Keçeden ürün çıkartmanın zorluğunu anlatan Yiğit, ürünlerin hazır olma süresinin 4 gün ile 1 hafta arasında olduğunu belirtti. Yiğit günde 8-9 saatlik bir emek verdiğini ve keçeden üretilen ürünlerin uzun yıllar boyunca kullanılabildiğini söyledi. Keçenin ayak sağlığına faydaları olduğunu söyleyen Yiğit, keçenin hava almasından dolayı da koku yapmadığının altını çizdi.
"KIŞIN SICAK YAZIN SERİN TUTUYOR"
Keçe ayakkabının dayanıklılığındaki sırrı ve keçenin faydalarını anlatan Yiğit, şöyle söylüyor:
“Bu kadar emek verilmesinin sebebi kullandığım özel teknik. Keçeden yapılmasının en büyük özelliği ise ayak sağlığına olan faydası. Bu terlikler kışın sıcak, yazın ise serin tutuyor; en önemlisi de hava aldığı için asla koku yapmıyor. Erkeklerin normal ayakkabılarında yaşadığı koku problemi bu terliklerde kesinlikle olmuyor. İnsanlar genelde keçeyi yumuşak bir patik gibi düşünüyor, ama benim yaptıklarım ayakkabı kadar sağlam ve dayanıklı; adeta bir ‘ev ayakkabısı’ niteliğinde. Hatta deri ve dış taban kullanarak dışarıda giyilebilecek ayakkabılar da yapıyorum fakat onların yapımı bir haftadan fazla zaman alıyor.”
"ÖMÜRLÜK BİR YATIRIM OLUYOR"
Keçelerin fiyatları üzerine konuşan Yiğit, fiyatların tasarımına ve boyutuna göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Kalitesinin bir nevi fiyatlara yansıdığına değinen Yiğit şu ifadeleri kullandı:
“Fiyatlar 3 bin 500 TL’den başlıyor; tasarıma ve boyuta göre değişiklik gösteriyor. Belki fiyatı yüksek gelebilir, ama bu terliği bir kere alan, kalitesi sayesinde 5 yıl boyunca rahatlıkla kullanabiliyor. Yani bir anlamda ömürlük bir yatırım oluyor. Çevremden ve internet üzerinden bu işi öğrenmek isteyen, kurs talep eden çok kişi oluyor. İleride çevrim içi kurslar vermeyi de düşünüyorum. Sadece terlik değil; şapka, eldiven ve çanta gibi farklı ürünler de üretiyorum. Ancak terlik yapmak, formunu koruması ve sağlıklı olması açısından gerçekten büyük bir ustalık ve sabır gerektiriyor.”