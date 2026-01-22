Rus keçe ustası Natalya'nın öyküsü: Eskişehir'e geldi, 8 saat çalışarak ayakkabı üretiyor

Keçelerin fiyatları üzerine konuşan Yiğit, fiyatların tasarımına ve boyutuna göre değişiklik gösterdiğini belirtti. Kalitesinin bir nevi fiyatlara yansıdığına değinen Yiğit şu ifadeleri kullandı:

“Fiyatlar 3 bin 500 TL’den başlıyor; tasarıma ve boyuta göre değişiklik gösteriyor. Belki fiyatı yüksek gelebilir, ama bu terliği bir kere alan, kalitesi sayesinde 5 yıl boyunca rahatlıkla kullanabiliyor. Yani bir anlamda ömürlük bir yatırım oluyor. Çevremden ve internet üzerinden bu işi öğrenmek isteyen, kurs talep eden çok kişi oluyor. İleride çevrim içi kurslar vermeyi de düşünüyorum. Sadece terlik değil; şapka, eldiven ve çanta gibi farklı ürünler de üretiyorum. Ancak terlik yapmak, formunu koruması ve sağlıklı olması açısından gerçekten büyük bir ustalık ve sabır gerektiriyor.”