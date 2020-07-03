Rus milyarder Alexander Svetakov Bodrum'da plaj kapattı

2.5 milyar dolar’lık servetiyle bilinen Rus iş insanı Alexander Svetakov, 72 metrelik Cloudbreak adlı ultra lüks yatıyla, Bodrum’a demir attı. Rus milyarder ve ailesi teknede kahvaltı yaptıktan sonra plajı 20 dakika kapattı. 2 bin 500 TL hesap ödeyen Svetakov, 7 bin 500 TL bahşiş verdi.

Abone ol Paylaş







03.07.2020 - 09:09

Rusya’da 2.5 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zenginleri arasında yer alan Alexander Svetakov, Bodrum-Yalıkavak’a geldi. 72 metrelik Cloudbreak adlı ultra yatıyla ilgi odağı olan Alexander Svetakov, Xuma Beach’in yakınlarına demirledi.

4 çocuğu ve eşiyle Xuma Beach’e giden Alexander Svetakov plajın tüm şezlonglarını kiraladı. Milliyet'in haberine göre; aile üyeleri ve 20 kişilik koruma ekibi ateşleri ölçüldükten sonra plaja giriş yaptı.

Rusya’nın başkenti Moskova bölgesinin en büyük mülk sahiplerinden ve Absolut yatırım grubunun sahibi Alexander Svetakov, küçük oğluyla plajda topladığı taşları bir poşete koyarak yatına geçti.





Alexander Svetakov’un büyük oğlunun sevgilisi sezonun favori renklerinden yeşili tercih etti.

20 dakika kaldıkları beach’te 2 bin 500 TL hesap ödeyen Svetakov’un, 7 bin 500 TL bahşiş verdi.

50 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen mega yat; helikopter, havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonuyla dikkat çekiyor.