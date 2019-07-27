Rus milyarder Igor Krutoy'un Bodrum tatili (Mega yata haftalık 9.5 milyon TL)
Rus milyarder Igor Krutoy, Maltese Falcon adlı mega yatla Bodrum’a demirledi. Rusya Devlet Başkanı Putin’in arkadaşı ve destekçisi olan Krutoy, mega yata haftada 9.5 milyon TL kira ödüyor.
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Dünyanın en görkemli yatları arasında ilk sıralarda yer alan 75 milyon dolar değerindeki Maltese Falcon, Fethiye'den sonra Bodrum'a demir attı.
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İlk karbon fiber yelkenli olarak nitelendirilen Maltese Falcon yatında Rus müzisyen ve iş adamı Igor Krutoy ailesiyle tatil yapıyor.
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Putin'in 2018 seçim kampanyasının ünlü bir temsilcisi olan ve müziği için Rus hükümetinden devlet onurları alan Krutoy, eşi ve kızlarıyla çıktığı tatil için Maltese Falcon'ın kirası, mürettabat ve diğer giderler olmak üzere haftalık 9.5 milyon TL ödedi.
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Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; İçinde bulunan su sporları eğitim alanında eğitmenlerin de görev aldığı yatın yelken alanı, bir futbol sahası büyüklüğünde.
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88 metre uzunluğunda, 12.5 metre genişliğindeki yatta bir spor salonu, masaj odası ve SPA yer alıyor. Güvertesinde jakuzi, ayrıca açık hava sineması ve bar da bulunuyor.
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Maltese Falcon, 2006 yılında merhum Tom Perkins için İstanbul Tuzla Yıldız Tersanesi'nde yapıldı. Denizcilik dünyasında 'efsane' diye nitelenen mega lüks yelkenli motor yat, 2016 yılında yenilendi.