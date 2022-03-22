Rus milyarder Roman Abramovich’e Bodrum'da savaş protestosu

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 22.03.2022 - 10:02 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 10:06
Rus milyarder Roman Abramovich’in ‘My Solaris’ isimli süper lüks yatı Bodrum’da demirledi.
Abramovich’in Montenegro’dan yola çıkarak Türkiye’ye gelen Bermuda bayraklı yatına karşı, bir grup Ukraynalı protesto düzenledi.
Küçük bir botla yatın demirlediği limana gelen protestocular, üzerinde “Savaşa Hayır” yazan Ukrayna bayrağı taşıdı.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen, İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in yatı, dün öğle saatlerinde Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi.
Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan geldiği belirtilen, 139 metre boyunda ve 26 metre genişliğindeki yat, bir süre Datça'da bekledikten sonra yönünü Bodrum'a çevirdi. Akşam saatlerinde Karaada önlerinden ilçeye gelen yat, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirlendi.
Helikopter iniş pisti ve yüzme havuzu da bulunan yatı, sahil kenarındaki kafe ve restoranlarda oturan vatandaşlar ilgiyle izledi.
Abramovich'in geçen hafta İstanbul'a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, Moskova'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalanmıştı.
Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan özel jet, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na teker koymuştu.
Apronda park eden Abramovich'in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul'dan Moskova'ya gitmek üzere yeniden havalanmış, Abramovich’in uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilememişti.
Öte yandan İngiliz Hükümeti, Roman Abramovich'in İngiltere'deki varlıklarını dondurma kararı aldı. Hükümet aldığı bu kararın gerekçesi olarak ise Abramovich'in, Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlarının olmasını gösterdi.