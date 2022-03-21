Rus milyarder Roman Abramovich'in yatı Ege açıklarında

Haberler - DHA 21.03.2022 - 13:43 | Son Güncelleme : 21.03.2022 - 17:18
İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in 'My Solaris' isimli yatı, Muğla açıklarına geldi.
Rus milyarderin Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarında görüldü.
Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi.
Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta; İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramovich'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi.
Abramovich'in geçen hafta İstanbul'a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, Moskova'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalanmıştı.
Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan özel jet, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na teker koymuştu.
Apronda park eden Abramovich'in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul'dan Moskova'ya gitmek üzere yeniden havalanmış, Abramovich’in uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilememişti.