Rus milyarder Roman Abramovich'in yatı Ege açıklarında

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen, İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in lüks yatı Ege açıklarında görüntülendi.

Haberler - DHA 21.03.2022 - 13:43 | Son Güncelleme : 21.03.2022 - 17:18

Rus milyarder Roman Abramovich'in yatı Ege açıklarında - 1

İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi, Rus iş insanı Roman Abramovich'in 'My Solaris' isimli yatı, Muğla açıklarına geldi.

Rus milyarder Roman Abramovich'in yatı Ege açıklarında - 2

Rus milyarderin Almanya'da tersanede inşa edilen, Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı 'My Solaris', saat 11.00 sıralarında Datça'nın Fener Adası açıklarında görüldü.

Rus milyarder Roman Abramovich'in yatı Ege açıklarında - 3

Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan hareket eden, 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki 11 bin 247 grostonluk yatın rotasının Bodrum olduğu öğrenildi.

Rus milyarder Roman Abramovich'in yatı Ege açıklarında - 4

Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta; İngiliz hükümetinin el koyduğu, dünya devi Chelsea'nin sahibi Abramovich'in bulunup bulunmadığının bilinmediği öğrenildi.

Rus milyarder Roman Abramovich'in yatı Ege açıklarında - 5

Abramovich'in geçen hafta İstanbul'a gelen LX-RAY kuyruk tescilli Gulfstream G650ER tipi özel jeti, Moskova'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalanmıştı.

Rus milyarder Roman Abramovich'in yatı Ege açıklarında - 6

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan özel jet, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na teker koymuştu.

Apronda park eden Abramovich'in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul'dan Moskova'ya gitmek üzere yeniden havalanmış, Abramovich’in uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilememişti.

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