Rus milyarder Roman Abramovich'in yatı Datça açıklarında

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan özel jet, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından İstanbul Havalimanı'na teker koymuştu.

Apronda park eden Abramovich'in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul'dan Moskova'ya gitmek üzere yeniden havalanmış, Abramovich’in uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilememişti.