Rus model Vlada Roslyakova'dan barış çağrısı

Haberler 25.02.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 14:45
Savaşın durmasını vurgulayan Rus model Vlada Roslyakova yayınladığı video ile barış çağrısı yaptı.
Roslyakova, "İtiraf etmeliyim ki politika konusunda uzman değilim. Nasıl oyunlar oynadıklarını bilmiyorum. Ama 5 yaşında öğrendiğim bir çocuk şarkısını hatırlıyorum. Aynı zaman da hem korkmuştum hem de çok mutlu olmuştum"
Şarkı için "Hatırlıyor musunuz?" diyen ünlü model şarkı söylerek barış istedi.
Roslyakova'nın seslendirdiği şarkıda, "Her zaman güneş olmalı, insanlar barış istiyor. İnsanlar patlamalardan korkuyor. Binlerce göz gökyüzüne bakıp söylüyor, yasa karşıyız, savaşa karşıyız" sözleri yer aldı.
Roslyakova paylaşımının altına ise, "Vokal olarak hazırlıklı değildim ancak tamamen kalbimden gelenleri söyledim" mesajını yazdı.