Rus model Vlada Roslyakova'dan barış çağrısı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ölü ve yaralı sayısı artarken Rus model Vlada Roslyakova ülkesinin savaşı durdurmasını istedi. "Nasıl oyunlar oynandığını bilmiyorum" diyen Roslyakova, şarkı sözleriyle barış çağrısında bulundu.

Haberler 25.02.2022 - 11:28 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 14:45

Rus model Vlada Roslyakova'dan barış çağrısı - 1

Savaşın durmasını vurgulayan Rus model Vlada Roslyakova yayınladığı video ile barış çağrısı yaptı.


Rus model Vlada Roslyakova'dan barış çağrısı - 2

Roslyakova, "İtiraf etmeliyim ki politika konusunda uzman değilim. Nasıl oyunlar oynadıklarını bilmiyorum. Ama 5 yaşında öğrendiğim bir çocuk şarkısını hatırlıyorum. Aynı zaman da hem korkmuştum hem de çok mutlu olmuştum"


Rus model Vlada Roslyakova'dan barış çağrısı - 3

Şarkı için "Hatırlıyor musunuz?" diyen ünlü model şarkı söylerek barış istedi.


Rus model Vlada Roslyakova'dan barış çağrısı - 4

Roslyakova'nın seslendirdiği şarkıda, "Her zaman güneş olmalı, insanlar barış istiyor. İnsanlar patlamalardan korkuyor. Binlerce göz gökyüzüne bakıp söylüyor, yasa karşıyız, savaşa karşıyız" sözleri yer aldı.


Rus model Vlada Roslyakova'dan barış çağrısı - 5

Roslyakova paylaşımının altına ise, "Vokal olarak hazırlıklı değildim ancak tamamen kalbimden gelenleri söyledim" mesajını yazdı.

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