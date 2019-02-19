Rus model Natalia Vodianova'nın yardım gecesi
Rus model Natalia Vodianova'nın kurucusu olduğu The Naked Heart Foundation'a gelir elde etmek için dün Londra’da bir gala düzenlendi. Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde yoksulluk içinde büyüyen Vodianova'nın ülkesindeki yardıma muhtaç çocuklara el uzatmak için kurduğu vakfın gecesinde moda ve TV dünyasının ünlüleri bir araya geldi. İşte galanın kırmızı halı şıklığı...
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1
Natalia Vodianova
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2
Adwoa Aboah
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3
Sophia Hadjipanteli
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4
Camilla Al-Fayed
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5
Clara Paget
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6
Vanessa White
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7
Charlotte Carroll
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8
Arizona Muse
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9
Alex Binaris
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10
Grace Chatto
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11
Jessica Alexander
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12
Maddi Waterhouse
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13
Thylane Blondeau
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14
Abbey Clancy
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15
Nadine Leopold
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16
Gabrielle Caunesil