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Rus model Natalia Vodianova'nın yardım gecesi

Rus model Natalia Vodianova'nın kurucusu olduğu The Naked Heart Foundation'a gelir elde etmek için dün Londra’da bir gala düzenlendi. Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde yoksulluk içinde büyüyen Vodianova'nın ülkesindeki yardıma muhtaç çocuklara el uzatmak için kurduğu vakfın gecesinde moda ve TV dünyasının ünlüleri bir araya geldi. İşte galanın kırmızı halı şıklığı...

  • 1

    Natalia Vodianova

    Natalia Vodianova
  • 2

    Adwoa Aboah

    Adwoa Aboah
  • 3

    Sophia Hadjipanteli

    Sophia Hadjipanteli
  • 4

    Camilla Al-Fayed

    Camilla Al-Fayed
  • 5

    Clara Paget

    Clara Paget
  • 6

    Vanessa White

    Vanessa White
  • 7

    Charlotte Carroll

    Charlotte Carroll
  • 8

    Arizona Muse

    Arizona Muse
  • 9

    Alex Binaris

    Alex Binaris
  • 10

    Grace Chatto

    Grace Chatto
  • 11

    Jessica Alexander

    Jessica Alexander
  • 12

    Maddi Waterhouse

    Maddi Waterhouse
  • 13

    Thylane Blondeau

    Thylane Blondeau
  • 14

    Abbey Clancy

    Abbey Clancy
  • 15

    Nadine Leopold

    Nadine Leopold
  • 16

    Gabrielle Caunesil

    Gabrielle Caunesil
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