Russell Crowe, Leonardo DiCaprio’dan dinozor iskeletini satın almasını anlattı
ntv.com.tr
Ünlü aktör Russell Crowe, yıllar önce Leonardo DiCaprio’dan 35 bin dolara dinozor kafası iskeleti satın alırken alkollü olduğunu itiraf etti.
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Zengin yıldızlar paralarını sizce nereye harcıyor olabilir? Örneğin Gladyatör filminin yıldızı, ünlü aktör Russell Crowe, 35 bin dolarını dinozor kafası satın almaya harcayabiliyor.
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Crowe katıldığı bir radyo programında, 2008 yılında oyuncu Leonardo DiCaprio’dan çocukları için dinozor kafası iskeleti satın aldığını, bunu yaparken de alkollü olduğunu belirtti.
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DiCaprio’nun evindeyken alkol aldıkları bir anda ünlü aktörün kendisine dinozor iskeletini göstererek, “Bende bir tane bundan var, bir tanesi de gelecek. Dolayısıyla bunu satmaya çalışıyorum” dediği için satın almaya karar verdiğini anlattı.
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Dinozor kafası iskeleti için DiCaprio’ya 35 bin dolar ödediğini söyleyen Crowe, isksleti 2018 yılında açık artırmada 45 bin dolara sattığını söyledi.
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Crowe, Danielle Spencer’den boşanırken ona ödediği 20 milyon dolarlık boşanma tazminatı için Avustralya açtığı açık artırmaya Russell Crowe: The Art of Divorce (Russell Crowe: Boşanma Sanatı) adını vermişti.
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Söz konusu dinozor fosilinin 65 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor. Crowe, iskeletin satışından bu yana değerini ikiye katlamış olabileceğini söyledi.