Russell Crowe'dan Cem Yılmaz'a: Dört gözle bekliyorum

3

Crowe ise Yılmaz'a şu ifadelerle yanıt verdi: "Merhaba benim güzel arkadaşım. Kral olmakla ilgili her şeyi biliyorsun. Sana ve harika ülkendeki tüm arkadaşlarıma sevgiler. Türkiye'ye tekrar gideceğim günü iple çekiyorum. Belki bir konser olabilir mi? Sen ve ben inanılmaz bir antik ortamda olabilir miyiz? Seni görmeyi dört gözle bekliyorum. Bir konser harika olabilirdi."







