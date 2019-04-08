Russell Crowe'dan Cem Yılmaz'a: Dört gözle bekliyorum
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Russell Crowe, sosyal medyadan doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz'a "Sana ve harika ülkendeki tüm arkadaşlarıma sevgiler. Seni görmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
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Cem Yılmaz daha önce Son Umut filminde rol aldığı ve 55. yaşına giren Russell Crowe'u sosyal medyadan kutladı.
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Yılmaz, Crowe'a "Doğum günün kutlu olsun. Kral olmak iyidir" yazdı.
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Crowe ise Yılmaz'a şu ifadelerle yanıt verdi: "Merhaba benim güzel arkadaşım. Kral olmakla ilgili her şeyi biliyorsun. Sana ve harika ülkendeki tüm arkadaşlarıma sevgiler. Türkiye'ye tekrar gideceğim günü iple çekiyorum. Belki bir konser olabilir mi? Sen ve ben inanılmaz bir antik ortamda olabilir miyiz? Seni görmeyi dört gözle bekliyorum. Bir konser harika olabilirdi."
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Öte yandan Diamond-Elite-Platinum-Plus isimli gösterisiyle İzmir'de sahneye çıkmaya hazırlanan Yılmaz'ın biletleri bir günde tükendi.
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Yılmaz, merakla beklenen yeni gösterisi ile 24,25,27,28,29,31 Mayıs ve 1,2 Haziran'da İzmir Kültürpark Acıkhava'da sevenleriyle buluşacak.