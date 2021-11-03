Rust setindeki ölümlü kaza sonrası Hilaria Baldwin: Eşim lanetlendi

Haberler 03.11.2021 - 08:41
Alec Baldwin'in (63) Rust filmi setinde silahla kazara Halyna Hutchins'i ölümüne neden olmasının yankıları devam ediyor. Aileye yakın kaynakların People'a açıkladığına göre; yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan Baldwin'in tüm ruhu ve zihni o korkunç olay anına takıldı kaldı. Hilaria Baldwin'e göre eşi, bu beklenmedik ölüm ile lanetlendi.
"KİMSEDEN SEMPATİ GÖRMEK İSTEMİYOR"
Yaşadığı travmayı bir türlü zihninden uzaklaştıramayan Alec Baldwin'in uyuyamadığı, günlük hayatına dönemediği belirtildi.
Baldwin çiftine yakın kaynaklar, ünlü oyuncu için, "Alec büyük bir mücadele içinde. Çünkü bunun Halyna'nın ailesi için daha kötü olduğunu biliyor, kimseden herhangi bir sempati görmek de istemiyor" ifadelerini kullandı.
"SENİ SEVİYORUM VE BURADAYIM"
Hilaria Baldwin ise altı çocuğunun babası Alec Baldwin'in her koşulda yanında olduğunu bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Eşiyle el ele olduğu bir fotoğrafını yayınlayan Baldwin, ünlü aktöre "Seni seviyorum ve buradayım" sözleriyle seslendi.
'LANETLİ' FİLMLER ARASINDA
Büyük olasılıkla setinde bir ölüm ve bir yaralanma yaşanan Rust, sinema tarihine "Lanetli Film" olarak geçecek. Bu konuda da yalnız olmayacak kuşkusuz. Çünkü tıpkı Rust gibi, setinde bu tür trajediler ve aksilikler yaşanan başka filmler de var. 1973 yapımı Şeytan (The Exorcist), bilim-kurgu filmlerinin en iyilerinden Matrix Reloaded, Bruce Lee'nin göründüğü son Film Ölüm Oyunu (Game of Death) gibi sinemaya damga vuran yapımların ortak bir noktası var: Lanetli olarak anılması...