Rust setindeki ölümlü kaza sonrası Hilaria Baldwin: Eşim lanetlendi

'LANETLİ' FİLMLER ARASINDA



Büyük olasılıkla setinde bir ölüm ve bir yaralanma yaşanan Rust, sinema tarihine "Lanetli Film" olarak geçecek. Bu konuda da yalnız olmayacak kuşkusuz. Çünkü tıpkı Rust gibi, setinde bu tür trajediler ve aksilikler yaşanan başka filmler de var. 1973 yapımı Şeytan (The Exorcist), bilim-kurgu filmlerinin en iyilerinden Matrix Reloaded, Bruce Lee'nin göründüğü son Film Ölüm Oyunu (Game of Death) gibi sinemaya damga vuran yapımların ortak bir noktası var: Lanetli olarak anılması...