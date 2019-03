Rüşvet skandalı sonrası Lori Loughlin ve Felicity Huffman’ın kariyerleri tehlikede

Kızı için 15 bin dolar rüşvet vermekten tutuklanan ve 250 bin dolar kefaletle serbest bırakılan 56 yaşındaki oyuncunun Netflix’te 31 mayıs’tan itibaren yayınlanacak olan When They See Us dizisine devam edip etmeyeceği ya da dizideki sahnelerine yer verilip verilmeyeceği merak konusu.