Rüşvet skandalı sonrası Lori Loughlin ve Felicity Huffman’ın kariyerleri tehlikede
ntv.com.tr
Rüşvet skandalı sonrası Lori Loughlin, Netflix dizisi Fuller House ile Hallmark Channel’daki When Calls the Heart dizisinden kovuldu. Felicity Huffman'ın yeni Netflis dizisi When They See Us için durumu belirsiz.
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Aralarında Hollywood yıldızlarının da bulunduğu 50 kişinin, çocuklarının, ABD’nin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlanmasının yankıları sürüyor.
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Rüşvet skandalı sonrası Hollywood yıldızları Lori Loughlin ve Felicity Huffman’ın oyunculuk kariyerleri de tehlikeye girdi.
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54 yaşındaki oyuncu Lori Loughlin, Netflix’te yayınlanan Fuller House dizisiyle Hallmark Channel’daki When Calls the Heart dizisinden kovuldu.
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4Şimdi gözler Desperate Housewives dizisiyle ünlenen oyuncu Felicity Huffman’a çevrildi.
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Kızı için 15 bin dolar rüşvet vermekten tutuklanan ve 250 bin dolar kefaletle serbest bırakılan 56 yaşındaki oyuncunun Netflix’te 31 mayıs’tan itibaren yayınlanacak olan When They See Us dizisine devam edip etmeyeceği ya da dizideki sahnelerine yer verilip verilmeyeceği merak konusu.
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6Netflix, cinsel saldırıyla suçlanan Kevin Spacey’yi başrolde yer aldığı House of Cards dizisinden kovmuştu. Netflix’ten yapılan açıklamada, “Spacey’nin yer alacağı bir ‘House of Cards’ yapımına Netflix olarak hiçbir biçimde dahil olmayacağız” denilmişti.
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7Netflix’in Spacey’ye tavrı House of Cards’la da sınırlı kalmamış, şirket, ünlü oyuncunun hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği Gore adlı filmi de göstermeyeceğini duyurmuştu.