Rusya eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya bir milyon dolar ceza kesti

Eşcinsellik konusunda muhafazakar bir tutuma sahip olan ve eşcinsel haklarının desteklenmesini engellemek için yasa çıkaran Rus Hükümeti, pop ikonu Madonna'ya sekiz yıl önce bir konserde yaptığı konuşma nedeniyle bir milyon dolar ceza kesti. Madonna, "Bu parayı asla ödemedim" açıklaması yaptı.

ntv.com.tr 22.07.2020 - 11:34 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 11:38

Rusya eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya bir milyon dolar ceza kesti - 1

Madonna, Rus Hükümeti tarafından bir milyon dolarlık cezaya çarptırıldığını açıkladı. 61 yaşındaki pop ikonu, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında, 2012 yılında ‘eşcinsel topluluğu desteklediği’ gerekçesiyle cezalandırıldığını duyurdu.

Rusya eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya bir milyon dolar ceza kesti - 2

"ASLA ÖDEMEDİM"

Madonna, “8 yıl önce St. Petersburg’da bir konserde bu konuşmayı yapmıştım. Hükümet eşcinsel topluluğu desteklediğim için beni bir milyon dolar para cezasına çarptırdı. Asla ödemedim” mesajını yazarken, “Konuşma özgürlüğü” etiketini de kullandı.

Rusya eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya bir milyon dolar ceza kesti - 3
Rusya’daki konserde yaptığı konuşma videosunu yayınlayan Madonna’nın St. Petersburg’da pek çoğu gökkuşağı rengi bayraklar taşıyan seyircilere karşı, “Eşcinsel toplulukların ve eşcinsel insanların burada ve dünyanın her yerinde olduğunu ve eşit haklara; onurla, saygıyla, hoşgörüyle, şefkatle, sevgiyle muamele görmek için aynı haklara sahip olduğunu söylemek için buradayım” dediği görülüyor.
Rusya eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya bir milyon dolar ceza kesti - 4
Eşcinsellik hakkında uzun zamandır son derece muhafazakar görüşlere sahip olduğu bilinen Rusya’da, 2013'te 'geleneksel olmayan' cinsel ilişkilere halkın desteğini yasaklayan bir federal yasa çıkarıldı.
Rusya eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya bir milyon dolar ceza kesti - 5

HEP LGBTİ HAKLARINI SAVUNDU

Öte yandan gençlik yıllarından itibaren ABD’de eşcinsel gece kulüplerinde sahne alan Madonna birçok konuşmasında eşcinsellik, ayrımcılık üzerine kesin sözlerle homofobiye karşı durduğunu vurguluyor. LGBTİ topluluğu tarafından sevilen sanatçı, New York'ta eşcinsel evliliğin yasalaştırılması için kişisel internet sitesinde açıklamalarda bulunmuştu.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER