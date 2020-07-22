Rusya eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya bir milyon dolar ceza kesti

ntv.com.tr 22.07.2020 - 11:34 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 11:38
Madonna, Rus Hükümeti tarafından bir milyon dolarlık cezaya çarptırıldığını açıkladı. 61 yaşındaki pop ikonu, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında, 2012 yılında ‘eşcinsel topluluğu desteklediği’ gerekçesiyle cezalandırıldığını duyurdu.
"ASLA ÖDEMEDİM"
Madonna, “8 yıl önce St. Petersburg’da bir konserde bu konuşmayı yapmıştım. Hükümet eşcinsel topluluğu desteklediğim için beni bir milyon dolar para cezasına çarptırdı. Asla ödemedim” mesajını yazarken, “Konuşma özgürlüğü” etiketini de kullandı.
HEP LGBTİ HAKLARINI SAVUNDU
Öte yandan gençlik yıllarından itibaren ABD’de eşcinsel gece kulüplerinde sahne alan Madonna birçok konuşmasında eşcinsellik, ayrımcılık üzerine kesin sözlerle homofobiye karşı durduğunu vurguluyor. LGBTİ topluluğu tarafından sevilen sanatçı, New York'ta eşcinsel evliliğin yasalaştırılması için kişisel internet sitesinde açıklamalarda bulunmuştu.