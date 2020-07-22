Rusya eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya bir milyon dolar ceza kesti

Madonna , Rus Hükümeti tarafından bir milyon dolarlık cezaya çarptırıldığını açıkladı. 61 yaşındaki pop ikonu, önceki gün yaptığı sosyal medya paylaşımında, 2012 yılında ‘eşcinsel topluluğu desteklediği’ gerekçesiyle cezalandırıldığını duyurdu.

Madonna, “8 yıl önce St. Petersburg’da bir konserde bu konuşmayı yapmıştım. Hükümet eşcinsel topluluğu desteklediğim için beni bir milyon dolar para cezasına çarptırdı. Asla ödemedim” mesajını yazarken, “Konuşma özgürlüğü” etiketini de kullandı.

Rusya’daki konserde yaptığı konuşma videosunu yayınlayan Madonna’nın St. Petersburg’da pek çoğu gökkuşağı rengi bayraklar taşıyan seyircilere karşı, “Eşcinsel toplulukların ve eşcinsel insanların burada ve dünyanın her yerinde olduğunu ve eşit haklara; onurla, saygıyla, hoşgörüyle, şefkatle, sevgiyle muamele görmek için aynı haklara sahip olduğunu söylemek için buradayım” dediği görülüyor.