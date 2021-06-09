Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor

Rusya Federal Cezaevi Servisi, geleneksel Ceza İnfaz Sistemi Güzeli yarışmasının aday listesini yayınladı. İnternet üzerinden oy verilen yarışmada ülkenin en güzel 12 hapishane gardiyanı yarışıyor. Finalistler, yarışma için üniforma ve gece elbiseleriyle poz verdi.

09.06.2021 - 15:33 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 15:56

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 1
Rusya’da düzenlenen Ceza İnfaz Sistemi Güzeli yarışmasında bölgeler arası yarışmalara katılan gardiyanlar arasından seçilen 12 finalist yarışıyor. 

Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) kadın çalışanları için organize ettiği yarışmaya 86 gardiyan başvurdu, finale kalan isimlerin belirlenmesiyle oylama sürecine geçildi.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 2

Rus medyası, Samara, Vladimir, Ulyanovsk, Ivanovsk, Saratov, Kurgan, Chelyabinsk, Murmansk bölgeleri ile Tuva, Tataristan, Sahalin ve Kuzbass'tan katılan gardiyanların finalde yarışacağını bildiriyor.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 3

En güzel gardiyanı seçmek için Rus gazeteleri ve haber sitelerinde oy verilebiliyor. Adayların üniformalı ve gece elbiseleriyle yan yana fotoğrafları kullanıldı.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 4

Oylamada ikinci sırada bulunan kıdemli yüzbaşı Anastasia Okolelova, apoletli kıyafetlerin çocukluğundan bu yana rüyası olduğunu söylüyor. Okolelova, Samara'dan yarışmaya katılıyor.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 5

Vladimin bölgesinden yüzbaşı Ekaterina Vasilieva ise, manken olmak istediğini ancak daha sonra aile geleneğini takip ederek gardiyan olmayı seçtiğini belirtiyor. Yarışma için kırmızı gece elbisesiyle poz veren genç kadının ailesi üç kuşaktır cezaevlerinde çalışıyor. Vasilieva, aynı zamanda profesyonel bir at binicisi.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 6

Devam eden oylamada ilk sırada, Sibirya Tuva'nın yerlisi Diana Sat bulunuyor. Sat, hukuk fakültesini bitirdikten sonra geçen yıl cezaevi sisteminde çalışmaya başlamış.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 7

Bir başka kıdemli yüzbaşı Yulia Osokina, Ulyanovsk bölgesindeki Dimitrovgrad'dan finale adını yazdırdı. Osokina, yaşadığı yerde her ailenin mutlaka hapishanelerde çalışan bir yakını olduğunu söylüyor.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 8

Rusya'nın en büyük adası Sahalin'de görev yapan yüzbaşı Yana Kondrashova ise, Federal Cezaevi Servisi Akademisi'nde öğrencilik yaptığı yıllarda trampet ekibinde yer aldı.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 9

Tataristan temsilcisi kıdemli yüzbaşı Indira Farsina'nın bir leoparla verdiği poz dikkat çekerken, Rus medyası Darya Stroganova'nın Kuzey Kutbu'ndaki Murmansk şehrinde çalıştığını kaydediyor.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 10

Valeria Agoyan Ulyanovsk bölgesinde üç yıldır gardiyanlık yapıyor, kıdemli yüzbaşı Veronika Shved ise serbest stil kayak Mogul'da bir şampiyon.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 11

Rusya gündeminin üst sıralarına yerleşen yarışmaya, kadın hakları aktivistleri tepkili. Yarışmanın 'kadınları nesneleştirdiğini'ni belirten aktivistler, organizasyonu 'üzücü' olarak tanımlıyor.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 12

Kadın hakları savunucusu Nastya Krasilnikova, yarışmanın insanları sadece 'hayran olunabilecek, şehvet duyulabilecek ancak başka hiçbir şekilde ilginç olmayan' nesneler olarak görmeye teşvik ettiğini söylüyor.

Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor - 13
Rusya Federal Cezaevi Servisi, güzellik yarışması düzenleyen ilk devlet kurumu değil. 2019’da Rusya Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) de ‘Rosgvardiya Güzeli’ isimli bir yarışma düzenlemişti. Yarışmada Sverdlovsk bölgesinden polis memuru Anna Hramtsova birinci olmuştu.

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