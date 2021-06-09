Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor

Vladimin bölgesinden yüzbaşı Ekaterina Vasilieva ise, manken olmak istediğini ancak daha sonra aile geleneğini takip ederek gardiyan olmayı seçtiğini belirtiyor. Yarışma için kırmızı gece elbisesiyle poz veren genç kadının ailesi üç kuşaktır cezaevlerinde çalışıyor. Vasilieva, aynı zamanda profesyonel bir at binicisi.