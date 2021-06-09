Rusya’da kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenleniyor

09.06.2021 - 15:33 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 15:56
Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) kadın çalışanları için organize ettiği yarışmaya 86 gardiyan başvurdu, finale kalan isimlerin belirlenmesiyle oylama sürecine geçildi.
Rus medyası, Samara, Vladimir, Ulyanovsk, Ivanovsk, Saratov, Kurgan, Chelyabinsk, Murmansk bölgeleri ile Tuva, Tataristan, Sahalin ve Kuzbass'tan katılan gardiyanların finalde yarışacağını bildiriyor.
En güzel gardiyanı seçmek için Rus gazeteleri ve haber sitelerinde oy verilebiliyor. Adayların üniformalı ve gece elbiseleriyle yan yana fotoğrafları kullanıldı.
Oylamada ikinci sırada bulunan kıdemli yüzbaşı Anastasia Okolelova, apoletli kıyafetlerin çocukluğundan bu yana rüyası olduğunu söylüyor. Okolelova, Samara'dan yarışmaya katılıyor.
Vladimin bölgesinden yüzbaşı Ekaterina Vasilieva ise, manken olmak istediğini ancak daha sonra aile geleneğini takip ederek gardiyan olmayı seçtiğini belirtiyor. Yarışma için kırmızı gece elbisesiyle poz veren genç kadının ailesi üç kuşaktır cezaevlerinde çalışıyor. Vasilieva, aynı zamanda profesyonel bir at binicisi.
Devam eden oylamada ilk sırada, Sibirya Tuva'nın yerlisi Diana Sat bulunuyor. Sat, hukuk fakültesini bitirdikten sonra geçen yıl cezaevi sisteminde çalışmaya başlamış.
Bir başka kıdemli yüzbaşı Yulia Osokina, Ulyanovsk bölgesindeki Dimitrovgrad'dan finale adını yazdırdı. Osokina, yaşadığı yerde her ailenin mutlaka hapishanelerde çalışan bir yakını olduğunu söylüyor.
Rusya'nın en büyük adası Sahalin'de görev yapan yüzbaşı Yana Kondrashova ise, Federal Cezaevi Servisi Akademisi'nde öğrencilik yaptığı yıllarda trampet ekibinde yer aldı.
Tataristan temsilcisi kıdemli yüzbaşı Indira Farsina'nın bir leoparla verdiği poz dikkat çekerken, Rus medyası Darya Stroganova'nın Kuzey Kutbu'ndaki Murmansk şehrinde çalıştığını kaydediyor.
Valeria Agoyan Ulyanovsk bölgesinde üç yıldır gardiyanlık yapıyor, kıdemli yüzbaşı Veronika Shved ise serbest stil kayak Mogul'da bir şampiyon.
Rusya gündeminin üst sıralarına yerleşen yarışmaya, kadın hakları aktivistleri tepkili. Yarışmanın 'kadınları nesneleştirdiğini'ni belirten aktivistler, organizasyonu 'üzücü' olarak tanımlıyor.
Kadın hakları savunucusu Nastya Krasilnikova, yarışmanın insanları sadece 'hayran olunabilecek, şehvet duyulabilecek ancak başka hiçbir şekilde ilginç olmayan' nesneler olarak görmeye teşvik ettiğini söylüyor.