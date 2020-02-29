Rusya'nın Disneyland'i Hayal Adası Parkı kapılarını açtı

"Rusya’nın Disneyland'i" olarak anılan tema park Hayal Adası hizmete girdi. Moskova Nehri'nin kıyısında Ostrov Meçtı (Hayal Adası) Parkı, Avrupa’nın en büyük kapalı çocuk parkı olma özelliğine sahip. Parkta restoranlar, mağazalar ve sosyal alanlar bulunuyor.

Anadolu Ajansı 29.02.2020 - 14:23

Rusya’da Türk şirketi Rönesans tarafından inşa edilen “Hayal Adası” Parkı hizmete girdi.
Moskova Nehri'nin kıyısında "Ostrov Meçtı" (Hayal Adası) Parkı, Avrupa’nın en büyük kapalı çocuk parkı olma özelliğine sahip.
Parkta restoranlar, mağazalar ve sosyal alanlar bulunuyor.
İşte Rusya'nın Hayal Adası Parkı'ndan fotoğraflar...

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