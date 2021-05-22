Ryan Donk ve Jose Sosa'nın Bodrum keyfi

Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu Beşiktaş’a kaptıran Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız futbolcuları Jose Sosa ile Ryan Donk, soluğu Bodrum’da aldı.

22.05.2021 - 08:54

Ryan Donk ve Jose Sosa'nın Bodrum keyfi - 1
Birbirlerinden habersiz olan ezeli rakiplerin futbolcularından Ryan  Donk 7 bin 500 TL olduğu bilinen locaları seçerken, Jose Sosa ise arkadaş grubuyla kumsalı tercih etti. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un, eşi ve arkadaşlarıyla locada eğlendiği sırada şampanya patlatıp puro içtiği görüldü.

Ryan Donk ve Jose Sosa'nın Bodrum keyfi - 2
Jose Sosa’nın arkadaş grubundan biri Donk’u fark edince, Arjantinli yıldız soluğu meslektaşının yanında aldı. Sosa’nın locasına geldiğini fark eden 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, meslektaşıyla sohbet edip alkol ikram ettirdi.

Ryan Donk ve Jose Sosa'nın Bodrum keyfi - 3
Bir ara locadan ayrılan Ryan Donk'un, otelin mayo satan bölümüne geçerek kendisi için mayo aldığı görüldü. Kısa süre sonra locaya geri dönen Hollandalı yıldız, eşini de yanına alarak jet-ski yaptı.
Ryan Donk ve Jose Sosa'nın Bodrum keyfi - 4
Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Galatasaraylı futbolcunun eşinin, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen tayt giymesi objektiflere böyle yansıdı.


Ryan Donk ve Jose Sosa'nın Bodrum keyfi - 5
Jet-ski sonrası locasına dönen Ryan Donk, akşam üzeri Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa’nın bulunduğu tekneye geçerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Ryan Donk ve Jose Sosa'nın Bodrum keyfi - 6
Ryan Donk’un eşinin, jet-ski sonrası tekneye gitmeden önce bikinisini giydiği görüldü.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER