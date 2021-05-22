Ryan Donk ve Jose Sosa'nın Bodrum keyfi

Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonluğunu Beşiktaş’a kaptıran Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldız futbolcuları Jose Sosa ile Ryan Donk, soluğu Bodrum’da aldı.
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22.05.2021 - 08:54
Birbirlerinden habersiz olan ezeli rakiplerin futbolcularından Ryan Donk 7 bin 500 TL olduğu bilinen locaları seçerken, Jose Sosa ise arkadaş grubuyla kumsalı tercih etti. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un, eşi ve arkadaşlarıyla locada eğlendiği sırada şampanya patlatıp puro içtiği görüldü.
Jose Sosa’nın arkadaş grubundan biri Donk’u fark edince, Arjantinli yıldız soluğu meslektaşının yanında aldı. Sosa’nın locasına geldiğini fark eden 35 yaşındaki Hollandalı futbolcu, meslektaşıyla sohbet edip alkol ikram ettirdi.
Bir ara locadan ayrılan Ryan Donk'un, otelin mayo satan bölümüne geçerek kendisi için mayo aldığı görüldü. Kısa süre sonra locaya geri dönen Hollandalı yıldız, eşini de yanına alarak jet-ski yaptı.
Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Galatasaraylı futbolcunun eşinin, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen tayt giymesi objektiflere böyle yansıdı.
Jet-ski sonrası locasına dönen Ryan Donk, akşam üzeri Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa’nın bulunduğu tekneye geçerek eğlenceli dakikalar geçirdi.
Ryan Donk’un eşinin, jet-ski sonrası tekneye gitmeden önce bikinisini giydiği görüldü.
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