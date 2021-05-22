Ryan Donk ve Jose Sosa'nın Bodrum keyfi

Birbirlerinden habersiz olan ezeli rakiplerin futbolcularından Ryan Donk 7 bin 500 TL olduğu bilinen locaları seçerken, Jose Sosa ise arkadaş grubuyla kumsalı tercih etti. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un, eşi ve arkadaşlarıyla locada eğlendiği sırada şampanya patlatıp puro içtiği görüldü.



