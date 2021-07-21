Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım

21.07.2021 - 16:04
Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, eşi Blake Lively'le flört ettiği günleri anlattı.
Independent'in haberine göre, SmartLess isimli podcast'in yayınına katılan 44 yaşındaki Deadpool yıldızı Ryan Reynolds, programın sunucuları Jason Bateman, Sean Hayes ve Will Arnett'a 33 yaşındaki eşi Blake Lively'le birlikte olmak için ilk adımı nasıl attığından bahsetti.
Ünlü aktör, eşiyle Yeşil Fener'in (Green Lantern) çekimlerinde tanıştığını söyledi ve şu ifadeleri ekledi:
"Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik."
"TRENDE BENİMLE YATMASI İÇİN YALVARIYORDUM"
Reynolds, Lively'le birlikte olmadan önce hep bir şekilde temas halinde olduklarını belirtti ve şunları söyledi:
"Sonrasında Boston'a gidiyordu ve ben de öyle. 'Peki seninle geleceğim' dedim, trene bindik ve birlikte gittik. Benimle yatması için ona yalvarıyordum."
"PERİ MASALINDAN ÇIKMIŞ GİBİYDİ"
Çıkmaya başladıktan sonra daha kalıcı bir bağlılık istediklerine nasıl karar verdikleri sorulduğundaysa Reynolds o dönem yaşadıklarını, "Peri masalından çıkmış gibiydi" diye nitelendirdi.
Reynolds, "Bir hafta sonra, 'Birlikte ev almalıyız' demiştim. Ve yaptık" dedi.