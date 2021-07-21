Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım

"TRENDE BENİMLE YATMASI İÇİN YALVARIYORDUM"

Reynolds, Lively'le birlikte olmadan önce hep bir şekilde temas halinde olduklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Sonrasında Boston'a gidiyordu ve ben de öyle. 'Peki seninle geleceğim' dedim, trene bindik ve birlikte gittik. Benimle yatması için ona yalvarıyordum."