Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, eşi Blake Lively'le flört ettiği günleri anlattı. Önce arkadaş, ardından sevgili olduklarını söyleyen Reynolds, "Benimle yatması için ona yalvarıyordum" itirafında bulundu.

21.07.2021 - 16:04

Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım - 1

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, eşi Blake Lively'le flört ettiği günleri anlattı.

Independent'in haberine göre, SmartLess isimli podcast'in yayınına katılan 44 yaşındaki Deadpool yıldızı Ryan Reynolds, programın sunucuları Jason Bateman, Sean Hayes ve Will Arnett'a 33 yaşındaki eşi Blake Lively'le birlikte olmak için ilk adımı nasıl attığından bahsetti.

Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım - 2

Ünlü aktör, eşiyle Yeşil Fener'in (Green Lantern) çekimlerinde tanıştığını söyledi ve şu ifadeleri ekledi:

"Arkadaş olduk, dost olduk; bir buçuk yıl sonra da iki çift birlikte yemeğe çıktık ama birbirimizin sevgilisi değildik."

Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım - 3

"TRENDE BENİMLE YATMASI İÇİN YALVARIYORDUM"

Reynolds, Lively'le birlikte olmadan önce hep bir şekilde temas halinde olduklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Sonrasında Boston'a gidiyordu ve ben de öyle. 'Peki seninle geleceğim' dedim, trene bindik ve birlikte gittik. Benimle yatması için ona yalvarıyordum."

Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım - 4

"PERİ MASALINDAN ÇIKMIŞ GİBİYDİ"

Çıkmaya başladıktan sonra daha kalıcı bir bağlılık istediklerine nasıl karar verdikleri sorulduğundaysa Reynolds o dönem yaşadıklarını, "Peri masalından çıkmış gibiydi" diye nitelendirdi. 

Reynolds, "Bir hafta sonra, 'Birlikte ev almalıyız' demiştim. Ve yaptık" dedi. 

Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım - 5
Eylül 2012'de evlenen çiftin üç çocuğu bulunuyor.
Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım - 6
Öte yandan Reynolds haziranda verdiği bir başka röportajda akıl sağlığına dair yeteri kadar konuşulmadığını belirterek uzun süredir kaygı bozukluğu yaşadığını belirtmişti. Kızları için bu tür problemlere dair konuşmaya karar veren aktör, "Konuştuğunuzda diğerlerini de özgürleştirirsiniz" demişti.

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