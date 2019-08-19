Ryan Reynolds eşi Blake Lively'den aldığı en anlamlı hediyeyi açıkladı
ntv.com.tr
Ryan Reynolds, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla eşi Blake Lively'nin kendisine verdiği en güzel hediyeyi gösterdi. Reynolds, esprili yorumunda, hediyeyi karısından önce yangından kaçıracağını söyledi.
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Hollywood’un en gözde çiftlerinden Ryan Reynolds (42) ile Blake Lively (31), bir hediyeyle gündemde. Hediyeyi eşine alan taraf, Blake Lively.
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Lively, eşi için ressam Danny Galieote’den bir resim yapmasını istedi. Resimde köpeği olan çocuk gazete dağıtıcısı, bir banliyöde çalışırken görülüyor.
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Ryan Reynolds, bu resmi, Instagram hesabından paylaşarak, karısı Blake Lively tarafından şimdiye kadar kendisine verilen en iyi hediye olduğunu açıkladı. Resmin yanında dururken çekilen fotoğrafını paylaşıp eğlenceli ve duygusal bir açıklama yazan oyuncu, resimdeki çocuğun kendisi olduğunu söyledi.
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Reynolds, "İlk işim Vancouver Sun için gazete dağıtmaktı. Resimdeki ev benim çocukluk evim. Kardeşlerim ve ben o bahçede yıllar geçirdik" dedi.
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"O ev artık ayakta değil ama kafamda yaşayan, nefes alan bir şey. Bu sanat eseri karımın bana verdiği en güzel hediye” ifadesini kullanan Reynolds, notunun sonuna "Eğer yangın çıkarsa ben ilk önce bunu kaçırıyorum. Blake için geri döneceğim" şeklinde esprili bir yorum yazdı.
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6İlk kez 2010 yılında San Diego’daki Comic-Con’da birlikte görülen ikili, bir yıllık flörtün ardından 2012’de evlendi.
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7Çift, şu sıralar üçüncü çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.