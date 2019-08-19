Ryan Reynolds eşi Blake Lively'den aldığı en anlamlı hediyeyi açıkladı

"O ev artık ayakta değil ama kafamda yaşayan, nefes alan bir şey. Bu sanat eseri karımın bana verdiği en güzel hediye” ifadesini kullanan Reynolds, notunun sonuna "Eğer yangın çıkarsa ben ilk önce bunu kaçırıyorum. Blake için geri döneceğim" şeklinde esprili bir yorum yazdı.