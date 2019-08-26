Ryan Reynolds’tan Blake Lively’ye kötü doğum günü sürprizi
ntv.com.tr
Esprili kişiliğiyle bilinen oyuncu Ryan Reynolds, eşi Blake Lively'nin 32'nci yaş gününü, şimdiye kadar görülebilecek en kötü fotoğraflarıyla kutladı.
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Ünlü oyuncu Blake Lively, her zaman kırmızı halıda ve katıldığı etkinliklerde güzelliğiyle öne çıkan bir oyuncu ve moda ikonu.
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Ancak esprili kişiliğiyle bilinen oyuncu eşi Ryan Reynolds’un eşinin doğum günü kutlaması için seçtiği fotoğraflar, şimdiye kadar görülebilecek en kötüleri.
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32 yaşına giren Blake Lively’nin doğum gününü Instagram’dan kutlayan Ryan Reynolds, kendisinin iyi, eşinin ise çok kötü göründüğü fotoğrafları seçerek yayınladı.
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42 yaşındaki Reynolds, fotoğrafları “İyi ki doğdun” notuyla paylaştı.
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Lively’nin flu, ya da gözleri kapalı çekilen fotoğrafları, Reynolds’un takipçilerini çok eğlendirdi.
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6Hatta paylaşımlar arasında Lively'nin yüzünün hiç görünmediği fotoğraf bile var.
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Hollywood’un en beğenilen çifti, daha önce de sosyal medyadan birbirleriyle şakalaşmıştı.
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Reynolds, 2017 yılında eşinin doğum gününü, kendisinin göründüğü ama Lively’nin yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğrafla kutladı.
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Lively de bu şakaya karşılık olarak eşinin Ryan Gosling ile çekilen ama kendisinin görünmediği fotoğrafını paylaştı.
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Ünlü çift en son, Reynolds’un seslendirme yaptığı Pokémon Detective Pikachu filminin mayıs ayındaki prömiyerinde birlikte kırmızı halı pozu vermiş ve Lively’nin büyüyen karnıyla üçüncü bebek haberini duyurmuştu.
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11Ryan Reynolds'un seçtiği diğer kötü Blake Lively fotoğrafları şöyle...
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