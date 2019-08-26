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Ryan Reynolds’tan Blake Lively’ye kötü doğum günü sürprizi

ntv.com.tr

Esprili kişiliğiyle bilinen oyuncu Ryan Reynolds, eşi Blake Lively'nin 32'nci yaş gününü, şimdiye kadar görülebilecek en kötü fotoğraflarıyla kutladı.

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    Ünlü oyuncu Blake Lively, her zaman kırmızı halıda ve katıldığı etkinliklerde güzelliğiyle öne çıkan bir oyuncu ve moda ikonu.

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    Ancak esprili kişiliğiyle bilinen oyuncu eşi Ryan Reynolds’un eşinin doğum günü kutlaması için seçtiği fotoğraflar, şimdiye kadar görülebilecek en kötüleri.

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    32 yaşına giren Blake Lively’nin doğum gününü Instagram’dan kutlayan Ryan Reynolds, kendisinin iyi, eşinin ise çok kötü göründüğü fotoğrafları seçerek yayınladı.

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    42 yaşındaki Reynolds, fotoğrafları “İyi ki doğdun” notuyla paylaştı.

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    Lively’nin flu, ya da gözleri kapalı çekilen fotoğrafları, Reynolds’un takipçilerini çok eğlendirdi.

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    Hatta paylaşımlar arasında Lively'nin yüzünün hiç görünmediği fotoğraf bile var.
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    Hollywood’un en beğenilen çifti, daha önce de sosyal medyadan birbirleriyle şakalaşmıştı.

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    Reynolds, 2017 yılında eşinin doğum gününü, kendisinin göründüğü ama Lively’nin yüzünün yarısının göründüğü bir fotoğrafla kutladı.

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    Lively de bu şakaya karşılık olarak eşinin Ryan Gosling ile çekilen ama kendisinin görünmediği fotoğrafını paylaştı.

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    Ünlü çift en son, Reynolds’un seslendirme yaptığı Pokémon Detective Pikachu filminin mayıs ayındaki prömiyerinde birlikte kırmızı halı pozu vermiş ve Lively’nin büyüyen karnıyla üçüncü bebek haberini duyurmuştu.

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    Ryan Reynolds'un seçtiği diğer kötü Blake Lively fotoğrafları şöyle...
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