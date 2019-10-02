Saad Hariri'nin bikini modeli Candice van der Merwe'ye 16 milyon dolar havale ettiği ortaya çıktı

1 New York Times'a göre Candice van der Merwe ile ‘romantik ilişki’ Saad Hariri’nin iki başbakanlığı dönemi arasında yaşandı. Olay Saad Hariri’nin geçen ay ülkesinde ‘ekonomik acil durum’ ilan edeceğini söylediği bir dönemde gündeme gelmesi açısından daha da dikkat çekti.

2 Babası Refik Hariri’nin öldürülmesi (2005) üzerine yüz milyonlarca dolarlık bir mirasın sahibi olan Saad Hariri ile Merwe’nin yolları Seyşeller’de kesişti. Mahkeme kayıtlarına göre Merwe, ‘parayı konu etmeyen’ milyarderlerin kaldığı Seyşeller’de The Plantation Club için işe alındı. Model, burada birçok kişiyle tanıştı.

3 Güney Afrika'daki mahkemenin elindeki belgeleri yayımlayan The New York Times (NYT) gazetesi, Hariri'nin 2013 yılında resmi görevinin bulunmadığını, model sevgilisi için harcamaları Mayıs 2018 itibarıyla net 1.36 milyar dolar hesaplanan kişisel servetinden yapmış olabileceğini, para transferinin en azından şimdilik Lübnan ve Güney Afrika yasalarını ihlal eder görünmediğini kaydetti.

4 Üç çocuklu ve evli olan Saad Hariri o dönemde 43, Merwe ise 20 yaşındaydı. İddiaya göre bir defasında da Merwe, ‘Seni seviyorum Saad’ım’ yazıp hesap numarası atarak ev satın alabilmek için para istedi. Olay vergi müfettişlerinin genç kadının hesabına yatan milyonlarca dolarların peşine düşmesi üzerine ortaya çıktı.





5 Sonunda model, vergi ödemesini isteyen yetkililerle 2016 yılında uzlaşmaya vardı, ancak geçen yıl temyize gidince konu yine gündeme geldi. Ocak ayında da model, Hariri ile ilişkisini deşifre ederek kendisinin maddi zarara uğramasına yol açtıkları gerekçesiyle ilgililer hakkında 65 milyon dolarlık karşı dava açtı.





6 İddiaların arasında Hariri'nin ülkesinde kaza yapan model Candice van der Merwe'ye bir galeri sahibi aracılığıyla Audi R8 ve Land Rover gönderdiği ve otomobilleri "Ortadoğulu centilmenin hediyesi" verdiği de yer alıyor.



