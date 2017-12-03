Saadet Işıl Aksoy: Instagram’daki güzel kadın aslında o gördüğümüz kadın olmuyor (Ünlülerden photoshop'lu paylaşımlar)
Teknolojinin çağının vazgeçilmezlerinden biri olan sosyal medyada hergün binlerce paylaşım yapılıyor. Gösteri dünyasının ünlü isimleri özellikle Instagram sayfalarına yükledikleri fotoğraflarda daha kusursuz gözükmek için bazı photoshop'lara başvuruyor. Ancak üzerinde oynanan bu kareler dikkatli takipçilerin gözünden kaçmıyor. Son olarak ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy paylaştığı fotoğrafı "Instagram’daki güzel kadın aslında o gördüğümüz kadın olmuyor" notuyla yayınladı. İşte photoshop polemiğiyle gündeme gelen bazı ünlü isimler..
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1Saadet Işıl Aksoy
"İlk fotoğrafı telefondaki fotoşop uygulamalarından biriyle 5 dakikada falan bu hale getirdim, ikinci fotoğraf onun orijinali.. Instagram’da gördüğümüz o güzel kadın bile aslında o gördüğümüz kadın olmuyor çoğunlukla. Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymaya çalışırken kendimizi sevmeyi unutuyoruz bazen, o sevginin önemini hem kendime hem de size hatırlatmak istedim, naçizane.."
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2"Fark yok ya da çok az fark var demişsiniz, bu yapılan müdahaleler işte tam da fark yok gibi hissettiriyor bize, ama aslında o küçük farklar bizde gerçeküstü güzellik algısını yaratıyor. “Her halinle güzelsin.” demişsiniz ya, işte o hepimiziz."
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Ebru Şallı
Pilates yaparken çekildiği bir karesini Instagram'da paylaşan Ebru Şallı'nın, fotoğrafının photoshop'lu olduğu öne sürüldü.
42 yaşındaki Şallı'nın photoshop yardımıyla belini incelttiği iddia edildi.
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Demet Evgar
Son olarak Aile Arasında filminde rol alan Demet Evgar, filmin galasında Cengiz Abazoğlu imzalı bir kıyafet giydi.
Evgar, fotoğrafını da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Kısa bir süre sonra ünlü modacı da aynı fotoğrafı kendi Instagram sayfasında yayınladı.
Evgar'ın belini incelten, elbisenin kırışıklıklarını düzelten Cengiz Abazoğlu'nun fotoğrafa uyguladığı photoshop gözlerden kaçmadı. Olayın sosyal medyada konuşulmaya başlamasının ardından ise Evgar paylaşımı sayfasından kaldırdı.
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FAHRİYE EVCEN
Oyuncu Fahriye Evcen'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı silip photoshop'layarak paylaşması sosyal medyada çok konuşulmuştu.
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6Daha sonra ise bir markanın tanıtım yüzü olan Evcen, fotoğrafların photoshop yapılarak yayınlandığı yönündeki iddialara, “Hangi fotoğrafta yapılmıyor ki? Firmanın isteğiydi. Ürünleri iyi göstermek adına değişimler yapıldı” diyerek yanıt vermişti.
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EBRU ŞALLI
Ebru Şallı, esnekliğini göstermek için fotoğraf üzerinde oynama yaptı. Photoshop'lu fotoğraf takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
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ALLY BROOKE
Dünyaca ünlü şarkıcı Ally Brooke'un iki sağ ayağının olduğu bu fotoğraf gündem olmuştu.
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GIGI HADID & KENDALL JENNER
İki yakın arkadaş olan Gigi Hadid ve Kendall Jenner, birlikte katıldıkları tüm etkinliklerde magazin basının gündemine oturmuştu.
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10İki süpermodelin birer diz kapağı yanlışlıkla yok edildiği fark edilmişti.
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MARIAH CAREY
Mariah Carey Paper dergisinde yayınlanan üstsüz fotoğrafına rötuş yaptırdığı gerekçesiyle suçlanmıştı.
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IRINA SHAYK
Rus model Irina Shayk hamile olduğu dönemde Vogue Brezilya’ya kapak olmuştu. 31 yaşındaki modelin karnına Photoshop uygulamasıyla küçültme yapıldığı ya da çekimin aylar önce yapılmış olabileceği öne sürülmüştü.
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RIHANNA
Ülkesi Barbados'taki Crop Over Festivali’ne katılan Rihanna'nın, karnaval kostümlü fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken Photoshop kullandığı, fotoğraftaki bariz hatadan anlaşıldı. Rihanna’nın baş parmağında iki tırnak olduğu belli oluyor.