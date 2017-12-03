Saadet Işıl Aksoy: Instagram’daki güzel kadın aslında o gördüğümüz kadın olmuyor (Ünlülerden photoshop'lu paylaşımlar)

Saadet Işıl Aksoy "İlk fotoğrafı telefondaki fotoşop uygulamalarından biriyle 5 dakikada falan bu hale getirdim, ikinci fotoğraf onun orijinali.. Instagram’da gördüğümüz o güzel kadın bile aslında o gördüğümüz kadın olmuyor çoğunlukla. Gerçekçi olmayan güzellik standartlarına uymaya çalışırken kendimizi sevmeyi unutuyoruz bazen, o sevginin önemini hem kendime hem de size hatırlatmak istedim, naçizane.."

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"Fark yok ya da çok az fark var demişsiniz, bu yapılan müdahaleler işte tam da fark yok gibi hissettiriyor bize, ama aslında o küçük farklar bizde gerçeküstü güzellik algısını yaratıyor. “Her halinle güzelsin.” demişsiniz ya, işte o hepimiziz."