Saadet Işıl Aksoy'dan yangın fırsatçıları isyanı

Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınları sürerken Marmaris’te halkla birlikte alevlerle mücadele eden oyuncu Saadet Işıl Aksoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yangın fırsatçılarına isyan etti.

03.08.2021 - 15:28

Saadet Işıl Aksoy'dan yangın fırsatçıları isyanı - 1
Türkiye'nin birçok farklı yerinde günlerdir süren orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılırken, yangılar için sosyal medyada mesaj yağıyor. İşte o mesaj sahiplerinden biri de oyuncu Saadet Işıl Aksoy.
Saadet Işıl Aksoy'dan yangın fırsatçıları isyanı - 2
2014 yılında iş insanı Pamir Kıraner'le evlendikten sonra ABD'ye taşınan ve bir süredir Marmaris'teki yazlığında tatil yapan 37 yaşındaki oyuncu da yangın için elinden geleni yapanlar arasında.
Saadet Işıl Aksoy'dan yangın fırsatçıları isyanı - 3

Takvim'in haberine göre; ünlü oyuncu önceki gün bir yapı markete giderek yangını söndürmek için gerekli teçhizatlardan almak istedi.

Herkesin dayanışma içinde olduğunu gören Aksoy, markette "Çok malzeme lazım. Yardım için alacağım, geliş fiyatından verebilir misiniz?" diye sordu.

Saadet Işıl Aksoy'dan yangın fırsatçıları isyanı - 4

"BU ESNAFTAN KESİNLİKLE ALIŞVERİŞ YAPILMAMALI"

"Biz pazar günü market açmışız. O kadarını da yapamayız" cevabı alan Aksoy, yaşadıklarına şu sözlerle isyan etti:

"Eczacılar kendi imkanlarıyla yanık kremi topluyor. Halk dört bir koldan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Marketten gelen utanmaz cevaba bak! Siz korkunç insanlarsınız. Bu esnaftan kesinlikle alışveriş yapılmamalı. Arkadaşım bu malları neden istiyoruz? Yangını söndürüp senin dükkanın yanmasın diye. Bugün o dağ yanıyorsa, yarın senin dükkanın öbürünün tarlası yanacak. Ancak bunları anlamayacak kadar küçük dar beyinli insanlar var."

Saadet Işıl Aksoy'dan yangın fırsatçıları isyanı - 5
Gözyaşlarına boğulan Saadet Işıl Aksoy, "Buz almaya gidiyoruz öbür taraftan restoranlardan insanlar gelmiş akşam servis edeceği buzu almaya çalışıyorlar. Şehrin yanıyor iki gün sonra senin kebapçına gelip yakacak" diyerek sitem etti.

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