Saadet Işıl Aksoy'dan yangın fırsatçıları isyanı

"BU ESNAFTAN KESİNLİKLE ALIŞVERİŞ YAPILMAMALI"

"Biz pazar günü market açmışız. O kadarını da yapamayız" cevabı alan Aksoy, yaşadıklarına şu sözlerle isyan etti:



"Eczacılar kendi imkanlarıyla yanık kremi topluyor. Halk dört bir koldan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Marketten gelen utanmaz cevaba bak! Siz korkunç insanlarsınız. Bu esnaftan kesinlikle alışveriş yapılmamalı. Arkadaşım bu malları neden istiyoruz? Yangını söndürüp senin dükkanın yanmasın diye. Bugün o dağ yanıyorsa, yarın senin dükkanın öbürünün tarlası yanacak. Ancak bunları anlamayacak kadar küçük dar beyinli insanlar var."