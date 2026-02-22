Saat tutkusu için yurt dışındaki okulunu bıraktı. Memlekete dönen adam yarım asırdır tezgahının başında

Kılıç "Ellerin titrememesi gerekiyor. Sabırda çok önemli bir etmen. Tamire başlayınca aşağı yukarı bir aksesuar için yaklaşık 1 saat hiç kımıldamadan ameliyat eder gibi işliyoruz. Sabır ve sevginin olması gerekiyor. Saatlerce aynı şeyle uğraşmak kolay bir şey değil" dedi.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan saat ustası "Genç nesil bu işi yapmak konusunda zorlanıyor. 'Biz daha kolay bir iş seçelim' diyorlar ama bu saat tamiri mesleği tahminimce kainat yok olana kadar var olacak. Bu işi yapmayı düşünen gençlere söyleyeyim, ekonomik olarak rahata erişirler. Çocuklarımıza tek tavsiyem mesleğe yönelsinler. Gelirleri ve hayat standartları çok artacak." ifadelerini kullandı.