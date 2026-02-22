Saat tutkusu için yurt dışındaki okulunu bıraktı. Memlekete dönen adam yarım asırdır tezgahının başında
22.02.2026 15:03
İHA
Sakarya'da yarım asrı aşan mesleki yaşantısıyla saat tamircisi Adnan Kılıç, cerrah titizliğiyle saatleri onarıyor.
SAATLER İÇİN EĞİTİMİNİ YARIM BIRAKTI
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan saat tamircisi 66 yaşındaki Adnan Kılıç, mekanik saatleri "ameliyat eder gibi" büyük bir titizlikle onarıyor. Kılıç, temelleri babası tarafından 1955 yılında atılan zanaatı ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Babasının İsviçre'de aldığı eğitimin ardından memleketinde başlattığı saatçilik serüvenini devralan Kılıç, bozulan mekanik saatlere yeniden hayat vermek için günün büyük bölümünü büyüteci ve cımbızıyla tezgah başında geçiriyor.
Kılıç genç yaşlarında eğitim için yurt dışına gitti ancak içindeki memleket hasreti ve saat tutkusu ağır basınca memlekete dönerek saat tezgahının başına geçti.
GENÇLER ZANAATA YÖNELMELİ
Kılıç "Ellerin titrememesi gerekiyor. Sabırda çok önemli bir etmen. Tamire başlayınca aşağı yukarı bir aksesuar için yaklaşık 1 saat hiç kımıldamadan ameliyat eder gibi işliyoruz. Sabır ve sevginin olması gerekiyor. Saatlerce aynı şeyle uğraşmak kolay bir şey değil" dedi.
Gençlere de tavsiyelerde bulunan saat ustası "Genç nesil bu işi yapmak konusunda zorlanıyor. 'Biz daha kolay bir iş seçelim' diyorlar ama bu saat tamiri mesleği tahminimce kainat yok olana kadar var olacak. Bu işi yapmayı düşünen gençlere söyleyeyim, ekonomik olarak rahata erişirler. Çocuklarımıza tek tavsiyem mesleğe yönelsinler. Gelirleri ve hayat standartları çok artacak." ifadelerini kullandı.