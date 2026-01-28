Sabah ebelik yapıyor akşam minibüs sürüyor. Şoför Sude'yi görenler dönüp bir daha bakıyor

Genç şoför öncelikle bölümünün derslerinin oldukça yoğun geçtiğini söylerken “Yorucu ama bir o kadar da anlamlı bir süreç” diye de ekliyor. Mesleğe babasının yanında muavinlik yaparak başlayan ve kendi şoför koltuğunda mesleğe devam eden Topçu, minibüs şoförlüğünün hayatına “biraz cesaret biraz da merak” olarak girdiğini söylüyor. Küçüklüğünden itibaren direksiyona merakı olan Topçu, devamında şöyle konuşuyor:

“Babam bana hep ‘İstersen yaparsın’ diyerek güven aşıladı. Zamanla bunun sadece bir heves değil, gerçekten yapabileceğim bir iş olduğunu fark ettim ve minibüs şoförlüğüne adım attım. Belgeler için yaşım dolduğu günden sonra tüm belgelerimi tamamladım ve resmi olarak şoförlük yapmaya başladım.”

“KENDİME NEDEN BAŞLADIĞIMI HATIRLATIYORUM”

Okulun sorumlulukları ve minibüs şoförlüğünü bir arada götürmeye çalışan ve başaran Sude Nas, “Planlama benim çok önemli” diyerek zorlandığı noktalar olsa da disiplinle devam etmeye gayret gösteriyor. Hayatın ve sorumlulukları karşısında tıkandığını hissettiğinde ise Nas, “Kendime neden başladığımı hatırlatıyorum” diyor.

"'SENİNLE GURUR DUYUYORUM' CÜMLESİ HER ŞEYE BEDEL"

Şoför koltuğuna ilk oturduğu zamanlarda çoğu insanın önyargılarıyla çarpıştığını ifade eden Sude Nas, “Yapabilir mi?”, “Kadın şoför mü?” gibi yorumlar aldığını anlattı. Şoförlüğe devam ettikçe de o yorumların yerini artık motivasyon cümleleri ve destekler aldığını da ekliyor. Bu desteklerin özellikle kadınlardan geldiğini söyleyen genç şoför için, “Seninle gurur duyuyoruz” cümlesi her şeye bedel.