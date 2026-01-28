Sabah ebelik yapıyor akşam minibüs sürüyor. Şoför Sude'yi görenler dönüp bir daha bakıyor
28.01.2026 14:20
Selin Işık
Sakarya'da ebelik bölümü öğrencisi Sude Nas Topçu, çocukluğundan başlayan merakıyla 5 aydır şehirde ulaşımı sağlıyor. Gelen desteğin her şeye bedel olduğunu söyleyen Topçu, ntv.com.tr'ye konuştu.
Sakarya Üniversitesi Ebelik bölümü son sınıf öğrencisi Sude Nas Topçu, öğrencilik hayatının getirdiği dersler ve uygulamalı stajların yanında minibüs şoförlüğü yaparak 5 aydır yolculara Lojmanlar hattı üzerinde ulaşım sağlıyor. Şoförlüğü hobi olarak yaptığını ve diplomasını aldıktan sonra ebelik yapacağını söyleyen Sude Nas Topçu; şoförlük serüvenini, toplumda, kendinde ve düşüncelerinde yaşadığı dönüşümü anlatmaya başladı.
"YORUCU VE ANLAMLI BİR SÜREÇ"
Genç şoför öncelikle bölümünün derslerinin oldukça yoğun geçtiğini söylerken “Yorucu ama bir o kadar da anlamlı bir süreç” diye de ekliyor. Mesleğe babasının yanında muavinlik yaparak başlayan ve kendi şoför koltuğunda mesleğe devam eden Topçu, minibüs şoförlüğünün hayatına “biraz cesaret biraz da merak” olarak girdiğini söylüyor. Küçüklüğünden itibaren direksiyona merakı olan Topçu, devamında şöyle konuşuyor:
“Babam bana hep ‘İstersen yaparsın’ diyerek güven aşıladı. Zamanla bunun sadece bir heves değil, gerçekten yapabileceğim bir iş olduğunu fark ettim ve minibüs şoförlüğüne adım attım. Belgeler için yaşım dolduğu günden sonra tüm belgelerimi tamamladım ve resmi olarak şoförlük yapmaya başladım.”
“KENDİME NEDEN BAŞLADIĞIMI HATIRLATIYORUM”
Okulun sorumlulukları ve minibüs şoförlüğünü bir arada götürmeye çalışan ve başaran Sude Nas, “Planlama benim çok önemli” diyerek zorlandığı noktalar olsa da disiplinle devam etmeye gayret gösteriyor. Hayatın ve sorumlulukları karşısında tıkandığını hissettiğinde ise Nas, “Kendime neden başladığımı hatırlatıyorum” diyor.
"'SENİNLE GURUR DUYUYORUM' CÜMLESİ HER ŞEYE BEDEL"
Şoför koltuğuna ilk oturduğu zamanlarda çoğu insanın önyargılarıyla çarpıştığını ifade eden Sude Nas, “Yapabilir mi?”, “Kadın şoför mü?” gibi yorumlar aldığını anlattı. Şoförlüğe devam ettikçe de o yorumların yerini artık motivasyon cümleleri ve destekler aldığını da ekliyor. Bu desteklerin özellikle kadınlardan geldiğini söyleyen genç şoför için, “Seninle gurur duyuyoruz” cümlesi her şeye bedel.
“GERÇEKTEN SİZ Mİ KULLANIYORSUNUZ?”
Şoför koltuğunda başına gelen en garip olayı Topçu, şöyle anlatıyor:
"Bir yolcu minibüse bindiğinde direksiyonda beni görünce yanlış araca bindiğini sanıp tekrar indi. Sonra tekrar binip “Gerçekten siz mi kullanıyorsunuz?” diye sordu. Gülerek “Evet” dedim, yol boyunca da sessizce beni izledi."
Yolcuların ve çevredekilerin kendisine karşı gayet kibar ve saygılı olduklarını belirten genç şoför, ilk başta şaşkın bakışlarla karşılaştığını, seyir haline geçtikten sonra da insanların kaygılarının yerini rahatlamaya bıraktığını ekliyor. Özellikle bazı yolcuların özellikle kendisinin kullandığı aracı beklediklerini söylerken, duyduğu mutluluğu da dile getiriyor.
“MAKUL KADIN”
Minibüs şoförünün aslında bir ebelik öğrencisi olduğunu karşılaştığı yorumlara değinen Topçu, toplumdaki
“kadın” tanımı hakkında ise şunları söylüyor:
“Ebelik öğrencisi olduğumu duyduklarında daha 'makbul', daha kabul edilebilir bir kadın profili çizildiğini hissediyorum. Minibüs şoförlüğünde ise şaşkınlık ve sorgulama var. Bu fark bana toplumun kadını belli kalıplara sıkıştırdığını gösteriyor. Ama biz kadınlar istedikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok.”
“ŞOFÖRLÜK BANA KADINLIĞIN TEK KALIBA SIĞMADIĞINI ÖĞRETTİ”
Sude Nas Topçu, hem geleceğin ebesi şimdinin de minibüs şoförü. Bu birbirinden farklı iki tanımın “Kadın olmak” üzerine düşüncelerini nasıl şekillendirdiğini aktarırken; kadın olmanın tek bir kalıba sığmadığını öğrettiğini vurguluyor:
“Bir kadın aynı anda hem şefkatli hem güçlü, hem direksiyon başında hem doğumhanede olabilir. Toplumun çizdiği sınırların değil, kendi potansiyelimin belirleyici olması gerektiğini daha iyi anladım.”